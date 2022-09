Iphone 14. Foto: Apple.

Apple anunció el lanzamiento de su nueva línea de iPhone 14 en su evento ‘Far Out’. Se trata de 4 nuevos teléfonos: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max. Como ya es costumbre, los principales avances vienen en el área de la fotografía y el video.

Una de las grandes incógnitas de los usuarios era en torno al precio. Desde la compañía, aseguraron que el iPhone 14 Pro tendrá un precio base de 999 dólares en Estados Unidos, mientras que el iPhone 14 Pro Max tendrá un precio base de 1099 dólares.

La diferencia de precio está en el tamaño de la pantalla (6,1 o 6,7 pulgadas). Los teléfonos van a estar disponibles desde el 16 de septiembre en Estados Unidos.

Con la presentación del nuevo iPhone 14, así quedan los precios del resto de los modelos en EE.UU.:

IPhone SE desde 429 dólares

IPhone 12 desde 599 dólares

IPhone 13 desde 599 dólares

IPhone 14 desde 799 dólares

IPhone 14 Pro desde 999 dólares



Mejora en la cámara

La compañía tecnológica anunció la incorporación de un número de avances en la tecnología de las cámaras en los iPhone 14, además de mejoras en el sensor que procesa las imágenes. Según informaron, las mejoras se verán reflejadas particularmente en las fotos y videos nocturnos, o con poca luz.

La novedad principal es que las dos cámaras que vienen en la versión básica del iPhone 14 son versiones mejoradas de 12 megapixeles. Por otro lado, los modelos Pro y Pro Max del iPhone 14 tendrán una cámara de 48 megapíxeles



Conexión satelital

El iPhone 14 tendrá un sistema de conectividad satelital: permitirá enviar y recibir mensajes (con mucha lentitud: Apple calcula que puede tomar varios minutos para el envío) en situaciones de emergencia en los que no hay servicio de telefonía convencional.

El sistema se podrá usar desde noviembre y no tendrá costo por los primeros dos años. De esta manera, permite enviar mensajes en sitios en los que no hay señal disponible y tampoco conexión Wi-Fi. Es lisa y llanamente una función de emergencia.

Accidentes viales

Por otra parte, la tecnología desarrollada por la compañía en combinación con sensores de los iPhone 14 (acelerómetros), el micrófono y el GPS, permite que el teléfono sea capaz de detectar si el usuario sufrió un accidente de tránsito. Al encontrar parámetros que indican una situación de esa índole, el teléfono puede llamar en forma automática al 911 o a un número de prestablecido, informando el incidente y la ubicación precisa.