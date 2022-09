Justin Bieber. Foto: REUTERS.

Justin Bieber tenía dos shows programados para el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata, pero a pocos días de la presentación, decidió cancelarlas por cuestiones de salud.

Miles de fanáticos -muchos junto a sus padres- hicieron hasta lo imposible por conseguir una entrada para ver al artista canadiense: algunos, hasta acamparon.

La noticia de la cancelación de los shows generó gran cantidad de mensajes en su contra, memes y fanáticos indignados por la decisión tomada, a pocos días de las fechas. Pero quien se llevó todas las miradas fue una joven, que decidió tatuarse una de las dos fechas del concierto en el cuello.



El tatuaje de la fan de Justin. Foto: Twitter/ludmi_pagani17



Ludmila compartió su triste historia, la cual se viralizó en Twitter y se llenó de memes. Sin embargo, la usuaria redobló la apuesta en otro tweet: “Por lo menos tibia no soy”, dijo al notar la cantidad de gente que se burlaba de ella. El furor fue tanto, que la joven tuvo que cerrar sus redes.

Motivos de la cancelación

Justin Bieber sufre el síndrome de Ramsay-Hunt, noticia que dio a conocer este año. Fue por ese motivo que tuvo que suspender los recitales que quedaban pendientes en su gira “Justice World Tour”.

El cantante ya había tenido que modificar algunas fechas de sus conciertos debido a su salud. Si bien todo indicaba que se presentaría en Argentina sin problemas, su salud no se lo permitió. Hacía pocos días había brindado un show en el festival Rose In Río, Brasil.