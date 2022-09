Inflación, economía argentina. Foto: NA.

La inflación sigue sin dar tregua y en agosto fue de 6,2% en la Ciudad de Buenos Aires. Con esta cifra acumuló un alza de 53% en ocho meses de 2022 y de 74,6% frente al mismo período del año pasado. Los datos fueron desprendidos de la Dirección de Estadística y Censo porteña.

Si bien muestra una desaceleración con relación al mes anterior, sigue en valores muy altos que ponen la proyección anual por encima del 90%.

La estimaciones para la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional se encuentran levemente por encima del resultado que dio a conocer esta tarde el organismo porteño.



Ropa y calzado, entre lo que más aumenta

Tal como viene sucediendo en los últimos meses, el aumento en la ropa y el calzando lideró el incremento de precios con un avance de 9,1%, lo que llevó al acumulado interanual a un alza de 106%.

El segundo rubro con mayor impacto fue la salud con un avance mensual de 9%, que elevó al salto respecto a agosto del año pasado a 81,4%. Este comportamiento replica aumentos en las cuotas de la medicina prepaga y en menor medida al costo de los medicamentos, según precisó el organismo porteño-

Por su parte, los alimentos se encarecieron 7,1%, aportándole 1,2 puntos básicos al alza del nivel general. Los principales impulsos detectados en la Ciudad provinieron de pan y cereales (7,1%), leche, productos lácteos y huevos (7,5%), verduras, tubérculos y legumbres (11,4%) y carnes y derivados (4,0%).

El equipamiento y mantenimiento del hogar registró un alza de 8,3%, que elevó la variación del rubro a 86,6% contra agosto del año pasado. En este caso impactaron los incrementos en las remuneraciones del personal del servicio doméstico y en menor medida los aumentos en los valores de los productos de limpieza.



Agosto no se vio afectado por los subsidios. Foto: NA.



Quita de subsidios, aún no impacta

En tanto, como en agosto aún no impactó la quita de subsidios, los gastos de mantenimiento para la vivienda subieron 4,2% -dos puntos por debajo de la general- a partir de la actualización de los alquileres por el Indice de Contratos de Locación (ICL) que publica en BCRA.

En tanto, transporte observó un avance de 5,1% y en doce meses la suba ya es de 60%.

Por su parte, Educación anotó un alza de 5,7%, trepando el acumulado anual a 69,2%.

Recreación y cultura mostró un incremento de 5,1% mensual y 64,8% interanual, mientras que Restaurants y hoteles se movió a 5,5% y 94,8% para cada medición.

Seguros y servicios financieros aumentó 7,2% con relación a julio y 59,8% contra el mismo mes del año pasado.