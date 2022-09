Serie The Crown. Foto: REUTERS.

“The Crown”, uno de los mayores éxitos de Netflix que cuenta la vida de la monarquía británica podría retrasar su vuelta. La serie va por su quinta tempora, originariamente anunciada para noviembre y con la muerte de la Reina Isabel II, los planes podrían cambiar.

La información la filtró una fuente cercana al creador de la ficción, Peter Morgan. La idea ronda en la cabeza del equipo creativo que dio vida a la serie que rodea a la familia real desde la asunción de la fallecida monarca, informó el sitio Variety.

Su muerte se produce antes del estreno de la quinta temporada en noviembre y contará con Imelda Staunton como Isabel, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Dominic West en el papel del príncipe Carlos y Elizabeth Debicki en el de la princesa Diana.

Netflix había anunciado la sexta temporada y que Rufus Kampa, de 16 años, interpretará príncipe Harry y Ed McVey, de 21, al príncipe William, insinuando que la temporada explorará las consecuencias de la muerte de Diana y la vida de los niños a principios de la década de 2000.

Pese a la información que salió del círculo de Morgan, Netflix todavía no hizo mención al futuro de la serie.



El elenco de la primera temporada. Foto: NA.



Críticas de la familia real

Según reveló una fuente confiable al diario británico Sunday Express “los miembros de la corona pensaron que habían asuntos exagerados en el dramatizado”.

La reina no estuvo feliz con los episodios siguientes y sobre todo en la segunda temporada, porque rechazó la imagen que retrataron sobre ella y su familia.