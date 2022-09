El Perro Francisco y la figurita que ofrece a cambio.

Gerónimo tiene 7 años, vive en San Pedro de Jujuy y se volvió viral por un noble gesto. El chico ofrece las figuritas del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y del delantero serbio Dušan Vlahović como recompensa para que le devuelvan a Francisco, el bulldog francés de una de las empleadas del comercio que tiene su padre.

La dueña, Dalma Ayos, ofreció en su momento $50.000 de recompensa y ahora se le suma esta iniciativa del pequeño.

Carlos, padre del chico, dijo: “Esto pasó el domingo a las 2 de la mañana. Dalma encontró la puerta de su casa rota y se asustó. Ahí fue cuando se dio cuenta que no estaba su perro”, repasó Carlos.



Las figuritas que ofrece Gerónimo.



Qué se sabe del robo

Ocurrió en el barrio Ejercito del norte de la ciudad jujeña y no hay nuevos datos. “Por favor les ruego. Ayúdenme a compartir y/o comentar. Cualquier dato sirve. Sólo quiero a mi perro. Total discreción, por favor”, escribió Dalma.

La noticia fue dada a conocer por TN y en diálogo con el sitio, Dalma explicó que no le importa si debe aumentar la recompensa porque “importa lo material lo afectivo”. “Estoy dispuesta a elevar el valor de la recompensa. Es mi compañero de vida. Yo estoy sola acá. No tengo familiares y Francisco es muy importante para mi”, dijo.



Francisco, el perro que fue robado.



Al ser consultada por el gesto de Gerónimo, Dalma subrayó la colaboración “desinteresada” del integrante de la familia a quienes la sitúa como “postiza” y “adoptiva”.

“Gracias a mi pequeño amiguito Gero de 7 años por su gran gesto de amor. Ayúdenme a seguir compartiendo y/o comentando para que Fran vuelva a casa por favor”, reveló.