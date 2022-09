En un abrir y cerrar de ojos, así manejó Chelsea la destitución de Thomas Tuchel y la llegada de su reemplazante. A poco más de 24 horas de comunicar la salida del entrenador alemán, el conjunto londinense presentó al nuevo DT que se hará cargo del primer equipo por los próximos cinco años.

Si bien durante la jornada de ayer se barajaron los nombres del argentino Mauricio Pochettino y el francés Zinedine Zidane como posibles candidatos, finalmente el elegido fue Graham Potter. El británico de 47 años se encontraba dirigiendo al Brighton y, tras arreglar su desvinculación de dicho equipo, firmó un contrato hasta mediados de 2027.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022