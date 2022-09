La reina Isabel II. Foto: Reuters.

En los últimos días, la reina Isabel II presentó problemas en su estado de salud y al momento, continúa bajo supervisión médica. Los doctores la están atendiendo en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde se encontraba por sus vacaciones de verano. Mientras tanto, la familia real se acerca al lugar.

El Palacio de Buckingham informó que la monarca se encuentra “cómoda” pese a la situación. Ya hace un tiempo presentaba problemas de movilidad, pero empeoró recientemente, desde que recibió a Boris Johnson y a Liz Truss en Escocia, para formalizar el cambio de primer ministro.

En este contexto, el presidente de la cámara baja del parlamento interrumpió su alocución parlamentaria para declarar sobre la situación que está viviendo la monarca:

“Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a Su Majestad la Reina y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en este momento”.

Liz Truss también aseguró que “todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham Palace” sobre la salud de la reina Isabel II. “Mis pensamientos – y los de todo el mundo en el Reino Unido – están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, señaló la nueva jefa del Gobierno a través de Twitter.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022



Los familiares se acercan a la reina

Los familiares mostraron gran preocupación por su estado de salud de la reina. El principe Carlos, heredero de la corona británica, junto a su esposa Camilla ya está en el castillo junto a su madre. Guillermo, el duque de Cambridge, se encuentra en camino al igual que Harry y Meghan, según informaron fuentes oficiales.



El príncipe Guillermo ha asumido más compromisos oficiales para ayudar a su abuela debido a su avanzada edad, así como también Carlos.



Isabel II, de 96 años, ha celebrado este año su Jubileo de Platino, que conmemoró sus 70 años en el trono, un récord en la historia británica.