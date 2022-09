Rodríguez Larreta y “Wado” de Pedro. Foto: NA.

Desde hace varios días, y sobre todo tras el intento de asesinato perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la tensión política y social ha ido en aumento. Con este marco, el diálogo entre los sectores político -especialmente entre los máximos referentes del oficialismo y la oposición- se ha hecho difícil, cuando no imposible.

Los “discursos de odio” se han puesto en el centro de la escena desde el día que podía haber terminado en magnicidio, y es eje central de las discusiones y debates.

Fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados y el Senado manifestaron que hasta el momento no habían recibido ningún llamado de parte de funcionarios nacionales.

“El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al ´diálogo político para bajar un cambio´. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, expresó el jefe del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Mario Negri.

En su cuenta de la red social Twitter, el cordobés recordó las palabras de De Pedro de días atrás, en la que el funcionario expresó: “No es un loco suelto ni es un hecho aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron un clima de odio y revancha, y hoy cosechamos este resultado: el intento de asesinato a @CFKargentina”.



El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al “diálogo político para bajar un cambio”.

La propuesta todavía no nos ha sido transmitida.

Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones 👇 https://t.co/m6YMeXGnj9

“Subestimaron todas las advertencias que hicimos, desde las bolsas mortuorias hasta el ataque con piedras al Senado. No podemos naturalizar ni permitir que estos discursos de odio crezcan porque lamentablemente hoy estamos viendo las consecuencias. No hay excusas. Este sector minoritario que tiene de rehén a todos los argentinos debe preguntarse qué sociedad quiere construir: si la del odio o la del amor; una autoritaria o una democrática; una sociedad de privilegios para pocos o una Argentina que funcione para todos y todas”, dijo De Pedro tras el ataque, y fue recordado por Negri.

Luego del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el Gobierno a través de De Pedro impulsó una convocatoria amplia a la oposición y otros sectores con el objetivo de mejorar la convivencia democrática tras el intento de asesinato.