Banco Central. Foto: NA.

A una semana del inicio del mes de septiembre, el Banco Central logró una fuerte recuperación de reservas. Lleva un saldo positivo de US$ 548 millones, impulsadas por el nuevo “dólar-soja”.

Las reservas internacionales subieron este jueves a US$ 37.279 millones, mientras que habían cerrado agosto en US$ 36.731 millones. El reconocimiento de un dólar a 200 pesos para los productores sojeros reavivó el ingreso de divisas.

El volumen operado en el segmento de contado (spot) volvió a ubicarse en máximos del año, en los US$ 981 millones, con liquidaciones del agro por US$ 623,2 millones.

El Gobierno espera que los productores liquiden al menos unos US$ 5.000 millones durante septiembre, aunque proyecciones privadas suben esa estimación.



En pocos días, el BCRA recuperó US$550 millones

El objetivo del ministro de Economía, Sergio Massa, es fortalecer las reservas y reducir la brecha cambiaria, con el fin de alejar los rumores sobre una depreciación fuerte del peso.

A su vez, busca atraer inversiones en el sector energético, para lo cual mantiene contactos en Estados Unidos.

Las ventas del agro a un tipo de cambio de $200 alcanzaron ya los US$ 1.407,8 millones en las últimas tres sesiones operativas.

El BCRA finalizó su intervención cambiaria con un saldo neto comprador por US$ 426 millones en el día, mientras que en el transcurso de septiembre acumula compras por US$864 millones, pero sólo una parte se convirtió en reservas, porque también debe afrontar importaciones.



El 2022 del Central

La autoridad monetaria afronta un 2022 con compras netas por US$ 905 millones, aunque este monto representa el 13,6% del saldo neto a favor en el mismo lapso del 2021, de unos US$ 6.659 millones.

Bajo la modalidad del “dólar-soja”, el Banco Central pagó este jueves un sobreprecio de unos $36.675 millones, por la diferencia de $59,85 por cada uno de los US$ 623,2 millones comprados a los exportadores del agro al tipo de cambio preferencial de $200, frente a una cotización mayorista de 141,15 pesos.

Esta diferencia, amplía el pasivo en el balance del BCRA y si bien es expansiva en términos monetarios, es respaldada por una Letra del Tesoro en el activo.

Entre martes y jueves, la expansión monetaria por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el diferencial sumó 83.283 millones de pesos.

Y si se toma en cuenta la emisión bruta por haber comprado US$ 1.212 millones a $200 por unidad, el BCRA emitió $242.400 millones en dos días, un 5,6% de la Base Monetaria, de 4,32 billones de pesos.