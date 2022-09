La mujer que mantenía una relación extramatrimonial con Martín Santiago Del Río, detenido anoche como presunto autor del doble parricidio de Vicente López, intentó suicidarse con pastillas y dejó una carta, aunque se encuentra fuera de peligro, informaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata “Paola”, quien al declarar como testigo en la causa lo comprometió al acusado.

Según las fuentes, esta tarde, la mujer se encontraba en su domicilio de Aristóbulo del Valle 2700, en Vicente López, cuando ingirió unas pastillas que tenía en su casa luego de haber intentado que su hija comprara Alplax en una farmacia, donde no le vendieron porque no tenía receta.

De acuerdo a los voceros, Paola dejó una carta en la que decía estar traumatizada por lo ocurrido con Del Río y el allanamiento que sufrió ella anoche en su domicilio por ese caso.

En esa nota también afirmó que ella no tenía nada que ver con el doble parricidio y que no sabía que mantenía una relación con “un psicópata”.

Por su parte, la hija fue quien advirtió la situación y llamó a la Policía, que se dirigió al lugar junto a personal médico.



Martín del Río.



Los voceros señalaron que la mujer nunca perdió el conocimiento y que estaba como “ida y con la presión baja”, por lo que la trasladaron al Hospital de Vicente López para evaluar también su estado de salud mental.

A su vez, la propia Paola les dijo a los policías que ella solo quería “dormir”, añadieron los informantes.

Lo ocurrido es investigado por el fiscal Alejandro Guevara, quien en caso de determinar que existe algún peligro dará intervención al Juzgado de Familia para una medida de protección de persona.



Cómo fue detenido el hijo

El hombre de 47 años fue apresado por pedido de los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería. La determinación se debió a que se encontró una prueba clave que avalaría una hipótesis diferente con respecto al supuesto responsable del doble homicidio.

Fuentes judiciales señalaron que esa nueva prueba estaría conformada por una serie de grabaciones de cámaras de seguridad que habrían detectado al apresado en las inmediaciones de la escena del doble crimen en el momento que el matrimonio fue asesinado.