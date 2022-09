La reina Isabel II_Reuters

The Crown es la serie británica, hasta el momento, más cara de la historia. Hoy en día lleva cuatro temporadas, en breve se estrena la quinta, y cuenta con 40 episodios desde que se lanzó en noviembre del 2016.

Fue pensada y dirigida por Peter Morgan, sobre su obra de teatro The Audience. Trata sobre la vida de la reina Isabel II desde los años 40 hasta los tiempos modernos.

En el filme pasan décadas, se desvelan intrigas personales, romances y enfrentamientos políticos. Por estos sucesos no tuvo la aprobación de la monarca británica fallecida, ni tampoco de su entorno.

Si bien la primera parte fue el agrado de Windsor, la consideraron demasiado dramática, los episodios siguientes fueron los causantes del enojo de la reina.



The Crown. Foto: Netflix.



La primera temporada está protagonizada por Claire Foy (la reina joven) y la segunda temporada por Olivia Colman (la reina adulta), acompañada por Matt Smith, John Lithgow, Vanessa Kirby, Tobias Menzies, Josh O’Connor, Emma Corrin y Helena Bonham Carter, entre otros.

La sinopsis oficial relata: “Dos casas, dos cortes, una corona. Cada temporada trata las rivalidades políticas e intrigas personales durante una década del reinado de Isabel II y explora el delicado equilibrio entre su vida privada y la vida pública. La primera temporada comienza con una princesa de 25 años que se enfrenta a la abrumadora tarea de dirigir la monarquía más famosa del mundo, al mismo tiempo que forja una relación con un dominante Primer Ministro curtido por la guerra: Winston Churchill”.



The Crown. Foto: Netflix.



La quinta temporada llega el 22 de noviembre y Imelda Staunton hará el personaje de la monarca británica en su tercera edad.



La primera impresión de la familia monarca

Cuando la reina y otros miembros vieron la primera parte, al parecer quedaron encantados. Primero se supo de parte de el príncipe Eduardo y su mujer, Sofía. Confesaron ser fanáticos de la serie y hasta convencieron a Isabel de que les de una oportunidad: le terminó encantando.

Según reveló una fuente confiable al diario británico Sunday Express “los miembros de la corona pensaron que habían asuntos exagerados en el dramatizado”.

Pero todo terminó, se conoció que la reina no estuvo feliz con los episodios siguientes y sobre todo en la segunda temporada, porque rechazó la imagen que retrataron sobre ella y su familia.

Se supo que, en el Palacio de Buckingham, están defraudados por la escena en que la actriz que hace de Lady Di (Elizabeth Debicki) aparece en una tribuna junto a Mohamed Al-Fayed (Salim Dau), la última pareja de la princesa, quien también falleció en el accidente junto a Diana Spencer.

Según trascendió, esto molestó mucho porque el padre del heredero de Harrod’s y del hotel Ritz cuestionó la versión oficial del accidente.