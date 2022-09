Marciano y su hijo. Foto: Diario UNO.

La música argentina y del mundo está de luto. Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes murió a los 62 años en Mendoza. Entre todas las muestras de cariño para con la familia, su hijo rompió el silencio.

Javier Cantero, hijo del músico, agradeció “a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días”.

“Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. Cada día que con él fue un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron en estos días”, resumió Javier.

El artista había sido operado de urgencia la semana pasada y le habían extirpado un riñón y parte del bazo, un cuadro que según su hijo hizo que “después de la operación tuviera momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica. La verdad es que no era bueno el panorama”

“Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, expresó.

Cantero hijo añadió que “él siempre decía en las entrevistas que (la canción) ‘Amigos’ la compuso porque quería que su hijo fuera su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía así que eso me deja tranquilo”.

Eduardo Cantero, hermano del músico, lo definió como “un ser de luz. Una persona muy humilde” y anunció que sus restos serán velados en el edificio de la Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia.



Marciano Cantero.



El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, posteó en su cuenta oficial de Twitter: “Con profundo dolor quiero despedir a Marciano Cantero, un artista mendocino que trascendió fronteras hasta convertirse en un icono del rock argentino. Mis condolencias a sus familiares y amigos”,

Cantero fue el puntal de un grupo que con Felipe Staiti en guitarra y Daniel Piccolo en batería, desde Mendoza aportó un color diferente a la creciente escena del rock argentino de inicios de los 80.



La muerte del músico

El músico fue ingresado el pasado 29 de agosto en la Clínica de Cuyo, en Mendoza. La información fue dada a conocer por la sobrina del músico, que dio su testimonio al diario local Los Andes.

El músico, nacido hace 62 años en Mendoza, había sido internado a fines de agosto en la Clínica de Cuyo al sufrir el agravamiento de esta dolencia a la vuelta de una gira de la banda -que sigue contando con la guitarra de Felipe Staiti y ahora tiene en la batería a Jota Morelli- por ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

