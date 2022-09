Reina Isabel II. Foto: EFE.

El cine y la televisión se encargaron en varias oportunidades de llevar a la pantalla vida de la Reina Isabel II. Algunas actrices hicieron un gran trabajo para la representación de la reina más anciana en el poder de la historia británica.

Un repaso de las películas y series más destacadas donde se muestra la figura de la monarca quien falleció a los 96 años.



El discurso del rey

El duque de Nueva York fue el rey de Inglaterra bajo el nombre de Jorge VI tras la renuncia de su hermano mayor, Eduardo VIII. Era tartamudo, un gran problema para realizar sus labores, lo que lo llevó a buscar la ayuda de Lionel Logue, quien fue empleando técnicas poco ortodoxas para mejorar la dificultad del rey.

Esta producción fue dirigida por Tom Hooper en el 2011, participaron Colin Firth y Helena Bonham Carter. En este proyecto, se puede ver a niña de 10 años antes de que se convirtiera en líder, cuando solamente era Elizabeth, quien le dio vida fue la actriz Freya Wilson.



The Queen

Este filme del 2007, le da una vista a las relación entre Isabel II y el primer ministro Tony Blair durante su lucha, tras la muerte de Diana, para llegar a un compromiso entre la tragedia privada para la familia real y algo más público, frente a las presiones de la sociedad para que el palacio de Buckingham muestre el dolor del trágico accidente de 1997.



The Queen. Foto: Reuters.



Hellen Mirren fue quien interpretó a la reina y por lo que ganó un Oscar como mejor actriz.



Austin Powers in Goldmember

El agente Austin Powers se enfrenta al doctor Maligno y a su cómplice Mini-Me, que luego de escapar de una cárcel de máxima seguridad, obligan a Powers a ponerse nuevamente en acción. Es un misterioso personaje que ayuda al doctor Maligno en su plan para dominar el mundo, viaja al tiempo y secuestra al padre del protagonista.

Jeannette Charles interpretó a la reina Isabel II, muy distinta a la normal: se la ve bailar con el seductor Austin, una parodia de James Bond.



The Crown (Partes 1 y 2)

La primera temporada se trató sobre el tiempo previo a la muerte del padre de Isabel, el rey Jorge VI, hasta los primeros del reinado de Isabel ll. Los capítulos mostraron los momentos que tuvo que enfrentar como reina, madre, esposa y hermana. Si bien todo es ficticio, lo principal se basó en hechos reales.

La parte dos se trató sobre mediados de la década del 1950 hasta el 1960 y en ambas, la reina fue interpretada por la actriz Claire Foy, quien ganó un Globo de Oro por el papel.



The Crown (Partes 3 y 4)

Esta tercera parte tuvo un cambio de actriz: fue Olivia Colman la nueva Isabella II en una época más adulta. Este proyecto comienza en el 1964, cuando la monarca británica descubre que Anthony Blunt, su coleccionista de arte privado, es un espía de KGB. Todo continúa hasta los años 70, cuando la princesa Margarita intentó suicidarse tras la separación con Lord Snowdon.

La cuarta parte es del período entre 1979 y 1990, y está ambientada a la carrera de 11 años de Margaret Thatcher como la primera ministra. Lady Diana Spencer aparece al principio de la serie.



Spencer

Este filme es del 2021 y se centra en la princesa Diana, interpretada por Kristen Stewart, quien se enfrenta a Windsor por una boda desafortunada con el actual rey Carlos.

En la película, Diana siente un aislamiento muy particular sobre el personaje de la reina Isabel II, interpretada por la actriz Stella Gonet, quien siempre tiene una mirada desaprobada hacia la princesa.