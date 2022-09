Derrota del Manchester United ante la Real Sociedad por la Europa League. Foto: REUTERS.

La Real Sociedad dio el golpe en la primera fecha de la Europa League al vencer por 1 a 0 al Manchester United en el mismísimo Old Trafford.

El fútbol en Inglaterra quedaba en un segundo plano en la jornada del fallecimiento de la reina Isabel II y el juego de los ingleses pareció contagiarse de ese duelo para brillar por su ausencia en una primera mitad en la que la Real demostró personalidad y no se achicó en su intento de vulnerar a los británicos.

Cristiano Ronaldo, que volvía al once titular en un inicio de temporada con poco rodaje, estuvo como su equipo, poco reconocible.

Complemento, momento de las emociones

El técnico local, Erik Ten Hag, no estaba nada conforme con su equipo y mandó a calentar a varios de sus jugadores antes del final del primer tiempo, mandando un mensaje de disconformidad que iba a tener consecuencias tras el paso por vestuarios con la entrada de Bruno Fernandes y Lisandro Martínez.

El United intensificó su dominio en el segundo tiempo, la Real se tiró atrás y le tocó sufrir con un disparo desde fuera del área de Ronaldo que rozó el travesaño y que acercó un poco más al luso a una afición que todavía le examina por sus deseos de salir del club este verano.

El equipo inglés no podía tampoco confiarse mucho porque los vascos también tenían chispazos de buen fútbol, en uno de los cuales llegó la gran ocasión generada por una acción de Kubo que Sorloth no convirtió en gol por centímetros en su culminación de cabeza.

Cambió el escenario y enseguida llegó el penal señalado sobre Lisandro por mano dentro del área para interceptar un remate de Silva que Brais Méndez, en ausencia del especialista Mikel Oyarzabal, marcó con gran seguridad para poner a la Real Sociedad por delante.

En los minutos finales, el equipo local no tuvo ideas para llegar al empate pese al ingreso de Alejandro Garnacho, quien alternó buenas y malas fue partícipe de la jugada más peligrosa, que terminó desperdiciando Sancho.