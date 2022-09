El estado actual de Cara Delevingne. Foto: Backgrid/The Grosby Group.

El camino de la fama suele ser muy duro para ciertas personas. Y Cara Delevingne no parece ser la excepción a la norma. La actriz británica de 30 años fue fotografiada en el Aeropuerto Van Nuys, de Los Ángeles, en un estado de desorientación y descuidada estéticamente, generando preocupación en su entorno familiar, quienes planean una invertención hospitalaria para resguardar su salud.

“Todos estamos increíblemente preocupados. La situación se ha ido gestando desde hace unas semanas, y la familia de Cara está involucrada. Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que Cara reciba la ayuda que puede necesitar”, expresó un amigo de la modelo al diario británico The Sun.

En las últimas semanas, Delevingne fue fotografiada junto a otras celebridades en Los Ángeles. En las imágenes difundidas se puede ver desarreglada, con la mirada perdida e inquieta antes de subir al jet privado del rapero estadounidense Jay-Z, del cual la bajaron minutos después de abordar.

Cara Delevingne con su perro Alfie. Foto: Backgrid/The Grosby Group.

Exactamente 45 minutos después de abordar el avión, la supermodelo británica fue bajada del mismo junto a sus maletas y su perro Alfie. Además, dos hombres que estaban con ella también descendieron de la aeronave. Todavía se desconocen los motivos del descenso de la actriz junto a su equipo.

Una vez de vuelta en la pista, Cara fue vista junto a su perro y uno de sus custodios hablando por teléfono mientras fumaba de constante. “Ella acababa de pasar días en el desierto, sin comer mucho y tenía un aspecto desaliñado porque no había tenido tiempo de asearse todavía”, contó una fuente cercana a la estrella.

Semanas previas a la fotos, la actriz protagonista de ‘Ciudades de Papel’ había celebrado su cumpleaños número 30 en Ibiza, España. “Estaba más desarreglada de lo que había estado en mucho tiempo, pero dice que está bien, que está bien por haber cumplido 30 años y que se lo está pasando muy bien”, detalló un amigo a Daily Mail.



Una infancia rodeada de drogas

“Un padre adicto marca la infancia de cualquier niño. Creces demasiado pronto porque estás haciendo de padre de ellos. Mi mamá es una persona asombrosamente fuerte con un corazón enorme, y la amo. Pero una adicción no es algo de lo que uno se recupere, no lo creo. Sé que hay gente que dejó las drogas y está bien, pero no es el caso”, reveló Cara Delevingne, a la revista Vogue, en 2015.