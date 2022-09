Carlos Alcaraz se quedó con el tercer set. Foto: EFE.



El mundo del tenis solo tiene ojos este domingo para ver lo que sucede en los Estados Unidos. El partido final del US Open, uno de los torneos más importantes del Grand Slam, se queda con toda la atención y motivos no faltan.

El escenario es el Arthur Ashe Stadium, que junto a sus más de 22 mil espectadores van a ser testigos de una final que promete ser de las más emocionantes de los últimos años en el US Open. Esto se debe a que el ganador del partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud será el nuevo N°1 del mundo a partir del próximo lunes, cuando se actualice el ranking ATP.

Pocas veces se recuerda una final en la que haya tanto en juego. No solo el título puntual del certamen, sino -y sobre todo- el cetro mundial de la especialidad.

La gran final de este US Open, que será una reedición de la final del Masters 1000 de Miami (la ganó Alcaraz 7-5 y 6-4), se jugará a partir de las 17.

Muchos fueron los jugadores que llegaron con posibilidades de terminar el torneo en la cima del ranking. El primero de ellos era el ruso Daniil Medveded, quien llegaba justamente como N°1 pero se fue eliminado prematuramente en la cuarta ronda, por lo que perdió una importante cantidad de puntos.

Los otros aspirantes eran Rafael Nadal, que llegaba con poco rodaje al torneo luego de su lesión abdominal que lo abligó a bajarse de la semifinal de Wimbledon, y Stefanos Tsitsipas. El español perdió en cuarta ronda contra un inspiradísimo Frances Tiafoe, aunque tuvo posibilidades hasta último momento para comenzar la semana que viene como número uno; para que esto ocurriera dependía de que Alcaraz y Ruud no llegaran a la final, situación que terminó ocurriendo. Por su parte, el griego vio rápidamente cómo sus chances se esfumaban luego de caer sorpresivamente en la primera ronda contra el colombiano Daniel Galán.

Por último aparecían Carlos Alcaraz, la gran revelación de la temporada, y Casper Ruud, uno de los jugadores más regulares del circuito. Hoy, uno de estos dos logra su cometido.