Messi habló sobre el ingreso de Ginóbili al Salón de la Fama de la NBA. Foto: NA.

Después de los elogios recibidos por parte de los compañeros de la Generación Dorada a Emanuel Ginóbili, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, también se sumó a los saludos para el basquetbolista, luego de su histórico ingreso al Salón de la Fama de la NBA. El bahiense es el primer argentino en conseguir este logro.

“Me provoca mucho orgullo escuchar a un periodista decir que Manu es el Messi del básquetbol. De hecho deberían decir que yo soy el Manu del fútbol”, reconoció la Pulga, respecto a la consagración de su compatriota.

En medio de una jornada cargada de emotividad por su ingreso al Salón de la Fama, el bahiense expresó: “Fue un largo viaje. En jugadores como yo, los logros individuales no son importantes. No estoy acá por lo que hice, sino por haber sido parte de un equipo. Los Spurs (San Antonio) fueron uno de los equipos importantes”.



Manu en la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama. Foto: Reuters.



Y tampoco se olvidó de importante que fueron sus familiares: “Quiero hablar de mi familia, en español. Sepo y Lea, mis hermanos, gracias por aclararme el camino. Por la inspiración. Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá y puedas entender lo que está pasando hoy. Mi fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho viejito”.

Por último, Manu le dedicó unas lindas palabras a su madre, quien no estuve presente en la gala, pero lo acompañó por televisión desde San Antonio: “Mamá, sé todos los sacrificios que hiciste por nosotros. El amor, la libertad de elegir. Gracias. A mi mujer e hijos… si tuviera que elegir un momento para detener el tiempo, sería con ustedes. Cuando viajamos, cuando hacemos todo lo que hacemos. Amo lo que somos y amo lo que ustedes son. Gracias a todos”.



Las zapatillas especiales que usó Manu en su noche soñada

Vestido con el saco naranja icónico del Salón de la Fama de la NBA, para la gran gala Manu eligió unas zapatillas muy especiales con los colores de la bandera argentina y los colores de los San Antonio Spurs, gris y negro. Además, tiene dos detalles extra: el año en el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004) y los años en los que ganó anillos de NBA con los Spurs.



Las zapatillas que usó Manu Ginóbili en la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama de la NBA. Foto: Twitter @infomanu.