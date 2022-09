Superclásico en La Bombonera. Foto: NA.

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate es uno de esos espectáculos dignos de ser vistos y vividos. No importa si se juega en La Bombonera o en el estadio Más Monumental. El marcos es siempre y en todos los casos, sencillamente inigualable.

El color y la pasión de las tribunas es envidiado incluso por los más grandes clubes de otras partes del mundo, y tampoco faltan los turistas que no se quieren perder un evento semejante. No es para menos.

Muchas veces, lo que se da en el campo de juego no logra empatar la emoción de los que se vive en las tribunas. El partido de este domingo, no fue la excepción.



Mirá las mejores fotos del Superclásico del fútbol argentino

Todo azul y oro. Foto: NA.

Banderas para una bienvenida impresionante. Foto: NA.

Los hinchas boquenses. Foto: NA.

El “folclore” del fútbol. Foto: NA.

La bandera de la “12”. Foto: NA.