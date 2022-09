Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en una quinta del partido bonaerense de Cañuelas. El artista y su pareja formaron una familia ensamblada con Guillermina (hija de una relación anterior de ella) y un hijo en común, Agustín.

En una entrevista con Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe), el cantautor brindó detalles de su relación con Mora, a quien conoció durante una gira que realizó en el Chaco, más precisamente en Pampa del Infierno: “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que era el sponsor de ese festival”.

“Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”, manifestó Abel, a corazón abierto.

Además, señaló que cuando se conocieron ella estaba casada. “Yo dije: ‘Bueno, listo, ya está’. Varios años después de su divorcio retomamos hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas”, reconoció el popular cantante.