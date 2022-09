La nena antes de ver la torta. Foto: captura de video.

Las tortas virales en este último tiempo han sido furor en las redes sociales, y este es un nuevo caso: una pareja oriunda de Malasia mostró en TikTok la reacción de su hija tras ver la torta, con temática de Elsa de la película Frozen, que encargaron para su cumpleaños.



La reacción luego de ver su torta de Frozen. Video: TikTok/fitropfitrop.



Los padres querían organizar una fiesta de cumpleaños con la temática elegida por la pequeña. En especial, fue inspirado en Elsa, el personaje principal del filme.

La madre fue la encargada del pedido de una torta personalizada con este personaje, aunque difiere mucho de lo que realmente pidió. Por eso, decidieron compartir en las redes sociales la respuesta de la niña al ver por primera vez el pastel.



Elsa, Frozen, Disney.



El video se volvió viral rápidamente, actualmente tiene más de 9.9 millones de reproducciones, 1.2 millones de “me gusta”, y alrededor de 24 mil comentarios de los internautas, quienes no tardaron en dejar sus bromas:

“Lo siento, me temo que quedó traumatizada”, “Trucos para que los niños no vuelvan a pedir celebrar sus cumpleaños”, “El día más emocionante de su vida”. “Pobre nena, no lo olvidará jamás”, entre otros.