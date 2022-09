Desde que trascendió la posibilidad de que tenga una hija no reconocida, Horacio Homs se mostró dispuesto a realizarse una prueba de ADN y comprobar si existía un lazo sanguíneo con Chiara Pereyra de 21 años. El estudio se realizó durante los últimos días de agosto y este lunes se conoció el resultado que dio positivo, según informaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

“Me mandaron el resultado hace una hora aproximadamente por mail, así que ahora voy a asumir la responsabilidad de ejercer como padre”, dijo Horacio en diálogo con el ciclo de El Trece visiblemente emocionado por la noticia que acaba de recibir.

“Son emociones cruzadas, acá en casa la familia estamos todos contentos. Con Cami todavía no hablé personalmente, si tocamos el tema en otro momento cuando estaba en otro punto. Es un día muy especial porque para colmo es el cumpleaños de mi hijo Juan Cruz. Ahora quiero ir a Buenos Aires o que ella (por Chiara) venga para acá para reencontranos porque mis hermanas también la quieren conocer”, aseguró el hombre que actualmente vive en Mendoza.

El reclamo de Chiara Camila, la supuesta hija de Horacio Homs

Hace algunas semanas, Chiara Camila explicó que intentó ponerse en contacto con Horacio Homs, pero que él la ignoró sistemáticamente. “Quiero conocer mi identidad”, aseguró en diálogo con A la tarde (América).

Marianela Perutich, la mamá de Chiara Camila, tuvo una relación de seis meses con Horacio cuando él ya estaba separado. Cuando ella le informó del embarazo, él puso en duda esa paternidad. La mujer se hizo un ADN con quien había sido su novio y dio negativo.

“No me olvido más: él estaba en Avellaneda, fuimos a una casa bastante humilde, él se sentó, la agarró y me dijo ‘no la puedo negar, es mi hija’”, recordó. Entonces señaló que él le prometió que tras un viaje a España haría lo correspondiente, pero nunca más se puso en contacto.

“Mi mamá me dijo a los 7 años qué había pasado. El padre de mi hermana me reconoció. Desde los 12 años sabía que mi papá era Horacio”, explicó la ahora hermana de Camila Homs en el programa de América

Cuando se realizó el estudio, la joven reveló cómo fue el encuentro con Horacio: “Entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión, me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá”. Y agregó: “También se acercó a mi beba. Y dijo ‘mi posible nietita’”.

“En el 2012 mi madre se había comunicado con él. Nunca logré a hablar con él porque me bloqueó. Nunca lo juzgué, me puse en el lugar de sus hijas. Yo solo quería un ADN para saber la verdad. Siempre me dio mucho miedo hablar con Romina y Camila”, contó angustiada. También aseguró que se ve parecida a la expareja de Rodrigo De Paul.

“Lo que yo siempre quise tener nunca lo tuve. Que valore de su vida, pero tuvo lo más grandioso que es tener un papá. Tuve que hacer un tratamiento psicológico por no tener un papá”, dijo entre lágrimas.