Alex Albon, polito de la Fórmula 1, padeció un fallo respiratorio luego de su operación y debió estar varias horas con respirador artificial. El corredor había sido intervenido quirúrgicamente debido a una apendicitis, pero tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos.

El equipo Williams lanzó un comunicado informando la situación de su conductor: “Después de la cirugía, Alex sufrió complicaciones inesperadas por los efectos de anestesia tras la operación y que llevaron a un fallo respiratorio, una complicación conocida, pero poco común”.

“Lo volvieron a intubar y lo transfirieron a cuidados intensivos para apoyo. Tuvo un avance excelente durante la noche y le quitaron la ventilación mecánica ayer en la mañana. Lo transfirieron al pabellón general y esperan que pueda regresar el martes a casa. No hubo otras complicaciones”, agregaron.

Mucha preocupación sobre Alex Albon en el seno del Williams. Han emitido un comunicado en el que aclaran que hubo complicaciones en su operación de apendicitis, le tuvieron que suministrar respiración mecánica. Tuvo una mala reacción a la anestesia. Get well soon, @alex_albon pic.twitter.com/eHeBFvu89m

— Virutas de Goma™ (@VirutasF1) September 12, 2022