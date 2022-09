Brenda Uliarte y Fernando André Sabag Montiel. Fotos: NA.

Avanza la investigación judicial sobre el intento de magnicido llevado a cabo contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este martes se supo que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -su novia- volverían a los tribunales porteños de Comodoro Py con el objetivo de ampliar sus respectivas declaraciones indagatorias.

Ambos jóvenes, actualmente detenidos, se encuentran acusados de tentativa de homicidio, y de haber planificado el ataque a la Vicepresidenta Cristina Kirchner que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre en las inmediaciones de su domicilio.

Las indagatorias es un pedido del fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti porque aparecieron nuevas pruebas en el celular de ella y de la tarjeta SIM y de Memoria de su pareja. Ambos dispositivos son analizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.



Intentos por despegarse de la causa

La joven se desentendió del tema y dijo que no sabía que su novio ese 1 de septiembre, donde estaba junto a él, llevaba el arma consigo y menos que iba a apuntar y gatillarle a la Vicepresidenta.

Pero en las últimas horas surgieron mensajes cruzados entre ellos donde planificaban atentar días antes del 1 de septiembre contra la ex mandataria.

Por eso, ante la aparición de estas pruebas y otras que no se conocen por el secreto de sumario, es probable que hoy sean indagados nuevamente en los tribunales federales de Comodoro Py.