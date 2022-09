“La voy a defender”, anticipó Cinthia Fernández al momento que pasó al frente del programa Momento D (eltrece) junto a Fabián Doman para contar acerca de su última compra en el supermercado mayorista. La panelista reveló que gastó un total de 100 mil pesos para adquirir los productos necesario para ella y sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, pero en la revisión exhaustiva de los gastos llamó la atención un ítem: una gran cantidad de café.

“Perdón que lo diga, pero doce tarros de café ¿No toman mucho café?”, indagó Fabián Doman, totalmente sorprendido al dimensionar la cantidad de productos. Entre risas, Cinthia indicó que ella es la única en su hogar que toma esta bebida, y que es el gustito que se da. Asimismo, destacó que ese volumen le dura meses, además de ser más barato en compra mayorista, situación que repite por ejemplo con el aceite, ya que ambos productos no compraba desde 2021.

Cinthia Fernández mostró en detalle su compra mensual del supermercado y sorprendió a todos en Momento D

Galletitas, aceite, productos de limpieza, gaseosa y café son algunos de los productos que compró. Para cada uno de ellos tuvo una explicación lógica, a pesar de algún que otro precio elevado, porque adquiriéndolos en grandes cantidades le conviene, ya que no tienen vencimiento y así le “gana” a la inflación. También, ante la consulta de su compañero Gabriel Schultz sobre por qué comparaba una bebida en lata y no en botella, que por valor le convendría, justificó que es para que sus hijas lleven a la escuela, como un permitido solo los días viernes.

“Hizo negocio, diría un economista, porque esta misma compra dentro de un mes va a valer entre 7% y 8% más”, aseguró el conductor en referencia a la inflación que atraviesa el país. En esa línea, la panelista indicó que, por ejemplo, compra la horma de queso a un valor aproximado de $3000, pero lo fracciona y lo freeza, para que tenga una larga duración, de esta forma lo adquiere a un precio que no se encuentra en otros supermercados.

A pesar de tener una explicación de cada uno de los productos seleccionados, la panelista fue criticada por su compañera, Mercedes Ninci, quien sugirió que si el precio de un producto está caro es preferible no comprarlo hasta que baje. “Si el café está caro, no hay que comprarlo. Hay es esperar que salga la oferta”, recomendó la periodista. “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”, le respondió Cinthia.

En ese momento, Carmela Bárbaro intervino para indicar que este tipo de compras en mayoristas son ideales para aquellas personas que no pueden recorrer diversos negocios en búsqueda de ofertas. Es de esta forma que se accede a un buen precio en un solo lugar. “Yo vuelvo de trabajar y voy a tres supermercados”, se diferenció Ninci.

CÓMO ES LA TRIKINI CON LA QUE CINTHIA FERNÁNDEZ IMPACTÓ EN INSTAGRAM

A pesar del fuerte conflicto con su ex, Matías Defederico, por sus hijas, Cinthia Fernández se mostró espléndida en Instagram.

La panelista de Momento D celebró que la temperatura aumentara un poco. ¿Cómo? Luciendo una espectacular trikini.

“Los 26 grados de hoy se celebran, mami”, expresó Cinthia, pícara, junto a un clip bailando mientras lucía el modelo de traje de baño.

Cinthia lució un corpiño rojo con lazos en la parte inferior que se atan en la espalda y se unen en el centro mediante una argollita plateada.

La parte inferior, diminuta, también cuenta con las mismas argollitas.

Si bien las piezas se pueden usar por separado, al ser del mismo estilo y al parecer unidas por los lazos, cuando se lucen juntas hacen de este modelo una trikini.