Michael Bublé y Luisana Lopilato. Foto: Primicias Ya.

Michael Bublé y Luisana Lopilato viven, lo que parece, un matrimonio perfecto. Casados desde el 2011 y con cuatro hijos, son hoy por hoy una de las parejas más consolidades del mundo del entretenimiento. Pero unas declaraciones del cantante llamaron la atención.

Bublé participó del podcast “That Gaby Roslin Podcast” y dio detalles desconocidos de la dinámica familiar.

El músico habló sobre los cambios que tuvo que hacer tras dar el sí: “Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande”.

“No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”, agregó el artista.

“Mi manager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países. Y, por supuesto, para mí fue difícil”, reveló.



Cielo, la cuarta integrante de la familia

El 19 de agosto, el matrimonio le dio la bienvenida a Cielo, convirtiéndose en padres por cuarta vez. La pareja confirmó que nació Cielo con un tierno posteo en sus redes sociales.



“Del amor es la vida y es la luz y ella… nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas! ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! ¡Te amamos! Noah, Elias, Vida, mamá y papá”, escribieron.