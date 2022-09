En las últimas horas un festejo de Paulo Dybala generó especulaciones sobre el supuesto embarazo de Oriana Sabatini. El futbolista celebró un gol con una seña que muchos vincularon con la que hacen los futbolistas para anunciar un bebé en camino.

En Intrusos (América), entrevistaron a Catherine Fulop para preguntarle si eran verdad o no los rumores. “¿Vas a ser abuela?”, le consultó Gonzalo Vázquez. “No, por ahora no. ¡¿Por qué?!”, le respondió la esposa de Ova Sabatini. “¿Viste el festejo de Paulo? Metió un golazo y se chupó el dedo”, explicó el periodista. “Creo que es por uno de los compañeros. Porque justo fue a abrazar a uno de los compañeros”, le contestó la actriz.

Al quedarse con la duda, decidió hacer una videollamada con su hija para preguntarle sobre estas versiones. “Ori, me están haciendo una nota, porque ayer Paulo cuando festejó el gol y se chupo el dedo”, le dijo a su hija, quien se encuentra viviendo en Italia.

“¡Ay, los amo! Pero, no. Yo temblé. A mí también se me llenó un poquito el c… de preguntas, pero no. Imposible. No. Es una seña como de mate”, aclaró Oriana, quien justo en ese momento se estaba tiñendo el pelo. A corazón abierto, Cathy dijo un poco triste: “Qué desilusión”.

Oriana Sabatini le aconsejó a Tini Stoessel que se “tome con calma” el romance con Rodrigo De Paul

Desde hace cuatro años, Oriana Sabatini está en pareja con Paulo Dybala. A poco de conocerse el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la cantante aconsejó a su colega. “Le diría que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea Internet y que no lea las redes”, aseguró.

Durante una entrevista con Teleshow, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini fue consultada acerca de qué consejo le daría a su colega, quien estaría iniciando una relación con el futbolista del Club Atlético de Madrid.

Cauta sobre el romance, señaló: “Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. Pero, a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas, le diría que no mire las redes porque son la muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas”.

Catherine Fulop se refirió al comentario de Santiago Del Moro sobre su renuncia a la radio

Hace una semana, Fulop fue noticia la semana pasada por su renuncia a El Club del Moro, el programa que conduce Santiago Del Moro en FM La 100. Muchos especularon con que la actriz no había sido del todo prolija y todo se acrecentó aún más con el sorpresivo comentario que el conductor hizo al presentar a la nueva panelista del ciclo radial.

“Vamos a incorporar a una compañera que va a venir algunos días por semana. Es su vuelta al ruedo profesional, a los medios, Eliana Guercio ¿Cómo andas Eli, bien?”, introdujo Santiago en la última emisión. Al escuchar los aplausos de todo el estudio, la esposa de Sergio Chiquito Romero, respondió: “Gracias, el sueño del niño cumplido tengo hoy. Venía para acá escuchándolos, imaginate”. Entonces, luego de recomendarle que se divierta, y ya un poco más picante, el conductor apuntó: “No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá…y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”.

En este contexto, Fulop aclaró el motivo de su renuncia y también se refirió a esas declaraciones de su excompañero de trabajo. “Durante cuatro años nunca viajé a visitar a mi hija (Oriana Sabatini) a Italia porque siempre estaba trabajando. Y ahora me gusta irme cada vez más. Me quedan tres (años) para los 60 y quiero disfrutar mis tiempos, mis hijas, mi marido…Trabajé toda mi vida dependiendo de un jefe, un canal, una obra, de horarios, y nunca he sido libre en ese sentido. Quiero poder manejar mis tiempos, eso es lo único”, explicó. Y destacó: “Santi por suerte me lo ha permitido, por eso nunca me hizo una despedida, me dijo que yo iba a regresar cuando quiera. Él no quería que me fuera, pero entiende que para mí era complicado. Necesito un descanso”.

“Ellos se han portado re bien conmigo, siempre mi arreglo fue ir algunos días después de las 8 de la mañana, un rato. Santi y todo El club del Moro son mi familia, mis hermanos, me pueden decir lo que quieran porque el programa tiene un humor que nos entendemos y cargamos entre nosotros, como con tus amigos, no es ofensivo. Él ha sido lo más bueno y generoso. Yo le estoy súper agradecida, lo primero que hago a la mañana es escucharlos”, cerró