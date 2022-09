La Academia recibió a Patronato. Foto: NA.

Racing se llevó un ajustado triunfo frente a Patronato por 1 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron en Avellaneda, en el marco de la decimonovena jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Gabriel Hauche, a los 20 minutos del segundo tiempo, anotó el único tanto con el que la Academia se adjudicó el triunfo.

Con esta victoria, el equipo de Fernando Gago escaló a la cuarta posición con 31 unidades y sueña con alcanzar al líder Atlético Tucumán -le lleva tres puntos con un partido menos-, mientras que Patronato dejó pasar la posibilidad de alejarse de los puestos de descenso.

Desarrollo del encuentro

Racing impuso su clásico ritmo frenético desde el inicio y fue una verdadera tromba con tres ocasiones claras de gol por parte de Maximiliano Romero y las acciones de Hauche y Emiliano Vecchio. Sin embargo, el que se lució fue el arquero Facundo Altamirano que con una actuación descomunal sostuvo el cero en su arco.

Con el correr de los minutos la Academia sostuvo su dominio, pero la intensidad no fue la misma y eso permitió a Patronato aproximarse lentamente al arco custodiado por Gabriel Arias y lo puso en serios aprietos con dos acciones de Axel Rodríguez y una situación inmejorable de Jonathan Herrera, quien se perdió el gol de cabeza.

Ya en el complemento, el encuentro tuvo cambio rotundo a lo que fue la primera etapa ya que el local abusó del pelotazo y de centros sin destinos, mientras que la visita tuvo más criterio para manejar la pelota, pero no fue tan punzante.

La pobre imagen que transmitió Racing dentro del campo de juego se trasladó a la impaciencia de su gente que le reclamó al equipo y ahí encontró la ventaja. En el peor momento futbolístico, Vecchio y Copetti fabricaron una combinación que terminó en asistencia para que Hauche firmara el 1-0.

Con la ventaja a su favor, la Academia creció nuevamente en su juego y recuperó la intensidad ante un Patronato que fue a buscar el empate, el cual no logró y sufrió ante los espacios que le dejó a su rival que intentó aprovechar cada contragolpe sin éxito.