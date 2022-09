Militarización en Chile. Foto: REUTERS.

El Senado de Chile aprobó extender el estado de excepción en el sur del país. La medida es por los constantes hechos de violencia registrados en las regiones de La Araucanía y el Biobío, zona de conflicto mapuche. Se trata de a primera medida impulsada bajo la órbita de la nueva ministra de Interior, Carolina Tohá.

“Sala de Senado aprobó por 41 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la prórroga de la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío”, informó el Congreso en un comunicado que recogió la agencia de noticias Sputnik.

La medida, que había sido aprobada esta semana por la Cámara de Diputados, extiende la militarización por dos semanas, desde el jueves 15 de septiembre hasta el 28 de este mes.

“Tenemos plena conciencia de que los estados de emergencia no van a ser la solución”, manifestó Tohá, quien presenció la sesión.

“Pero cuando tenemos chilenas y chilenos que viven en el temor, que viven sin poder llegar a sus casas, que viven escuchando disparos y sabemos que las policías no están llegando, recurrimos a este instrumento”, agregó la ministra.



Diferencia con extensiones anteriores

El primer artículo de la medida establece que otro rol de las Fuerzas Armadas será “la protección de la vida de las personas”.

Al respecto, Tohá reiteró que “el decreto dice por qué se declara el estado de emergencia” y que “la ley del estado de emergencia es una sola”, por lo que no cambia el trabajo de las Fuerzas Armadas.



Mapuches, Chile. Foto: EFE.



Esta medida “fue parte de las entregas que yo recibí de la ministra Izkia Siches. Porque estaba ya en el horizonte del Gobierno hacer esta reconfiguración de este primer artículo que no modifica los instrumentos de la ley, pero si explicita el foco de la decisión por la cual el Ejecutivo pide esta autorización al Senado”, agregó.

La decisión fue valorada por la oposición, pero evaluó que “es una nueva voltereta del gobierno que tiene que ir cediendo y que generalmente tiene mucho complejo en entregarnos seguridad”, expresó el senador Rojo Edwards, del Partido Republicano.

“Esperamos que las nuevas autoridades del Ministerio del Interior mantengan en el tiempo esta capacidad de flexibilizar y adecuar las medidas de seguridad y protección a las necesidades de las personas que viven en la Macrozona poniendo siempre como prioridad su seguridad y no los sesgos ideológicos que dominaron el accionar de la gestión anterior”, dijo, por su parte, el parlamentario Enrique Van Rysselberghe, del bloque Unión Democrática Independiente.



Conflicto mapuche en sur

El sur de Chile, específicamente las regiones de La Araucanía y el Biobío, registra desde hace décadas ataques incendiarios y armados contra empresas forestales, empresas de áridos e iglesias.

Estos hechos de violencia fueron vinculados por algunos sectores políticos a la histórica demanda territorial del pueblo indígena mapuche, pero esas denuncias no fueron ratificadas por la Justicia.

A pesar de que, durante su candidatura, el presidente Gabriel Boric aseguró que no recurriría a la militarización para solucionar el conflicto, el 17 de mayo pasado optó por aplicar la medida y desde entonces solicitó continuamente el permiso del Congreso para poder extenderla.