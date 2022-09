El cielo no puede esperar, se mueve a su ritmo, y a veces va… para atrás. Por esta razón es que hoy y en los días siguientes, aconsejan tomar algunas medidas para no sufrir los efectos de un triple evento cósmico: el inicio de un tránsito retrógrado del planeta Mercurio, junto a la apertura del portal del 9/9 y esta noche, la Luna Llena, en el signo de Piscis, sin dudas el más místico y sensible de los signos.

Los más afectados serán los piscianos, sin dudas ( junto a los que lo tienen en el ascendente y en la Luna el día de su nacimiento) que sentirán todas las antenas saturadas de información: sueños vívidos, cosquilleos a nivel de la columna vertebral, cefaleas y pensamientos ” intrusivos” que de golpe ocupan toda la atención de la mente.

El portal 9/9 es un evento que estudia la numerología. Según esta disciplina es el portal más importante del año. Se abre hoy y se cierra el día 27 de este mes. La característica de estos portales es que permiten un rápido flujo de información, acerca de lo que el cosmos tiene para decirnos sobre nuestras vidas. Las energías pisciana y lunar junto a este evento aumentan la intensidad, por lo que podemos notarnos distraídos, con pocas energías e incluso con más sueño de lo normal, alternado con dificultades para conciliar el sueño.

Aquellas ideas que lleguen como ” de la nada”, esa sensación de que ” cayó la ficha”, sobre los temas que parecen estancados en los últimos tiempos ayudarán a ver todo con mucha más claridad. No es el momento de tomar decisiones apresuradas ni concretar grandes cambios pero sí tomar nota de todo, incluso detalles como colores, sensaciones en el cuerpo y emociones.

La Luna llena en Piscis marca el cierre de un ciclo iniciado hace seis meses, con integración de opuestos, mirada global y compasiva. Temas emocionales muy profundos comienzan a resolverse de una manera poco convencional: aquello que no se percibía hace seis meses hoy se hace evidente.

Mercurio, el planeta de la comunicación, el pensador ( y el ladrón) está en movimiento retrógrado aparente hasta el 2 de octubre y este tránsito inverso trae confusiones, equivocaciones, fallas inexplicables a nivel de las interacciones personales, familiares, de amistad y de trabajo. Los signos que más sentirán estos efectos son Aries, Virgo, Capricornio y Libra. A los nativos de estos signos les conviene chequear dos veces cada correo, cada mensaje, cada click para pagar o trámite que hagan, porque estarán mucho más propensos a errores.