Chayanne marcó una generación de artistas en Latinoamérica. El puertorriqueño se hizo conocido en la década de los noventa por sus canciones de amor y por sus característicos pasos de baile. A pesar de que ya tiene 54 años y se alejó un poco de la industria musical, sigue orgulloso de cómo se ve. En sus redes sociales, es habitual que comparta fotos suyas en las que se lo puede ver haciendo ejercicio.

En cada publicación, cientos de fanáticos le escriben mensajes de admiración. Sin embargo, desde hace unos meses, aumentaron las críticas por culpa de los supuestos procedimientos estéticos que se realizó. Aunque ninguno se confirmó, los usuarios aseguran que intenta verse más joven. Los comentarios iniciaron desde el video de la canción “Te amo y punto”, que se estrenó el pasado mes de junio.

El diario El Mundo, explicó que algunos creen que el cantante se habría sometido a varias cirugías plásticas en los últimos años. Una de esas sería la bichectomía, un procedimiento de moda que elimina la grasa bucal y resulta en un rostro más esbelto y afinado. Esta no es la primera vez que se lo acusa de pasar por el quirófano con fines estéticos. Hace unos años, se decía que se había realizado una rinoplastia, rellenos en los labios y un cambio en los ojos para que se vieran afinados.

La respuesta de Chayanne ante las críticas

Aunque no respondió directamente a los últimos señalamientos, el puertorriqueño habló sobre el tema en el pasado. En una entrevista de 2019 con la revista People se refirió a los comentarios sobre su apariencia. “Yo soy feliz y no tengo complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten”, afirmó en ese entonces.

Por otro lado, aseguró que no se realizó ningún procedimiento estético y que mantiene su físico gracias a una vida saludable. Insistió en que no le molestan sus años y solo disfruta el mantenerse sano. “Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida”, concluyó.