Lejos de Mauro Icardi, Wanda Nara está en Buenos Aires para las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? y, en medio de las idas y vueltas con su marido, comenzaron a sonar los rumores de un tercero en discordia entre ellos, que sería nada más ni nada menos que Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante.

“Están muy cerca, han tenido ida y vuelta en las redes, se han bancado el uno al otro y están cerca. Hace un año compartieron un evento, y según me cuentan, él estaría muy interesado en ella, él ya está separado”, dijo Mariana Brey en Socios del Espectáculo y agregó: “Hubo un acercamiento, en una fiesta que compartieron hace unas semanas, en estas idas y vueltas de ella, él estaba invitado y ella no”.

Maxi, representante del referente de la Cumbia 420, se mostró sorprendido con los rumores. “Si está casada Wanda”, dijo a Teleshow, desentendiéndose del presunto acercamiento y agregó: “Sería como icardiar a Icardi”.

Por estos días, el cantante y la mediática están enfrentados, al menos en lo que a televisión respecta, ya que compiten en el rating, él como uno de los cien jurados de Canta Conmigo Ahora. el ciclo de Marcelo Tinelli por El Trece, y ella como “investigadora” del nuevo big show de Telefe con Natalia Oreiro como conductora.

La hija de L-Gante y Tamara Báez entró en su propio auto de lujo al festejo de su primer cumpleaños

L-Gante y Tamara Báez celebraron el primer año de su hija Jamaica. En sus redes sociales, mostraron la intimidad del festejo que incluyó desde una entrada en un auto de lujo hasta gigantografías de la pequeña, variada gastronomía y animación.

Lookeada con un vestido blanco, la nena ingresó a su cumpleaños en un auto a batería que imita a un Mercedes Benz. El detalle es que el vehículo tiene una calcomanía de “La Mafilia” -el nombre con el que el referente de la cumbia 420 denomina a todo su entorno-.

Tal como mostró Tamara en sus historias, la celebración fue al aire libre y no faltó música. El lugar estuvo ambientado con temática de unicornios, todo en blanco y plateado. Además, hubo una torta de cuatro pisos y gigantografías de la agasajada.

Familiares y amigos disfrutaron puestos de panqueques, algodones de azúcar, pochoclos, helados y hasta una cascada de chocolate. Entre las atracciones hubo animación y una cabina de fotos.

El día del cumpleaños de Jamaica, L-Gante mostró su faceta de papá orgulloso: posteó una foto junto a su hija en la limusina en la que se mueve y compartió una sentida dedicatoria para la pequeña.

“Feliz primer añito. Desde que me enteré de tu llegada hasta el día de hoy no he frenado, no me ha vencido la mala vibra ni tampoco bajaré los brazos. Papá te brindará todo y te va a tener como una reina siempre! Te amo mucho mi bebé”, escribió el cumbiero.

Sabiendo que no está en el mejor momento con la mamá de Jamaica, lo que desconcertó y llamó la atención de sus seguidores fue la última frase del posteo: “Lo J y Nsario”. ¿Palito encubierto para Tamara, que ya se mostró con un abogado?

Por su parte, Tamara -que desde hace una semana viene mostrando el minuto a minuto de los preparativos-, se limitó a postear una foto de la nena y escribió: “Feliz cumpleaños amor de mi vida”.