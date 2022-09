Son tiempos de emoción y cosecha de logros para Lali Espósito. Cada vez que anuncia una fecha, se agotan las entradas para verla brillar en sus shows donde las coreografías y un recorrido por todo el repertorio están garantizados. La artista demuestra su versatilidad en cada desafío que se propone, y sus fanáticos impulsaron en los últimos días la idea de declararla Personalidad Destacada de la Cultura, a través de la plataforma Change.org. Su pedido se viralizó y llegó al Congreso Nacional.

“Declárese Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la cantante, compositora y actriz Mariana “Lali” Esposito”, es el título del proyecto que firmaron legisladores Ofelia Fernández, Claudia Neira (Frente de Todos); María Inés Parry y Diego Weck (UCR); y Matías López, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Carolina Estebarena, Esteban Garrido, María Sol Méndez (Vamos Juntos). El encabezado remite a los fundamentos en torno a la solicitud, similares a los que propuso el fandom de la artista.

“Multifacética, magnética y talentosa, Lali es uno de los personajes más queridos y admirados de Argentina. A su corta edad logró construir una carrera digna de admiración, tanto en el plano musical como en el actoral. Con su música y actuación conquistó al público internacional, sin olvidar sus raíces ni perder la cercanía con su público”, aseguraron. También destacaron su compromiso con distintas causas sociales, relacionadas al feminismo y la igualdad de derechos, además de su apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

“Con su carisma llegó a todos los hogares argentinos y sumó seguidores de todas las generaciones. Lali es una estrella que representa a su tierra, Argentina, Buenos Aires, Parque Patricios, en todo el mundo, con un talento y una fuerza imparables”, sostuvieron. Cabe recordar que la artista colgó el cartel de sold out en dos presentaciones en el mítico Luna Park, y otras dos en el Movistar Arena. Debido a la insistencia de su público en agregar otra fecha, se alegraron al conocer que el Disciplina Tour llegará a la cancha de Vélez Sarsfield el próximo año, el 4 de marzo.

Los legisladores recorrieron su meteórica carrera para sustentar los motivos detrás del proyecto. “Cantante, compositora y actriz argentina, con más de 20 años de trayectoria, una de las estrellas internacionales más populares del entretenimiento hispano. Nacida el 10 de octubre de 1991 en el barrio de Parque Patricios -hija de María José Riera, visitadora médica, y de Carlos Espósito, entrenador de fútbol-, comenzó su carrera a los 10 años”, recuerdan en el comienzo de la biografía.

Más adelante mencionaron su paso por Rincón de Luz y Floricienta, el protagónico de su adolescencia de la mano de Casi Ángeles, que dio origen al grupo musical Teen Angels, un cuarteto integrado también por Pedro Lanzani, Nicolás Riera y Eugenia La China Suárez. Juntos editaron seis álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y giraron por Argentina, Latinoamérica e Israel. En 2015 alcanzó el sueño de encarnar el personaje principal de una novela en el prime time, Esperanza Mía.

En paralelo dio sus primeros pasos en la pantalla grande, en tono de comedia en Permitidos (2013) y luego en el largometraje dramático Acusada (2018), que representó a nuestro país en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En su trayectoria más reciente, participó de la serie Sky Rojo, disponible en Netflix, filmada en España, donde conquistó también al público europeo.

Su histrionismo en el rol de jurado de La Voz Argentina, es otro de los detalles que mencionan en el proyecto, junto a los cuatro álbumes de estudio, con giras en el interior y exterior de nuestro país. Sobre el final la definen como “una de las líderes femeninas del Pop latino”, y enumeran también la gran cantidad de premios en la industria de la música que avalan su profesionalismo y la exitosa autogestión en sus inicios.

