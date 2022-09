La hija del periodista Jorge Rial es furor en las redes. Foto: NA.



Morena Rial es una de las influencers que más le gusta tener un ida y vuelta activo con sus seguidores. Desde hace varias semanas comenzó a publicar respuestas a las cuestiones que le presentan sus fans en Instagram y no tiene miedo a responder inclusive aquellas que parecen pasadas de tono.

Entre estas preguntas, algunos se refirieron a las fotos que suele publicar en sus redes sociales, donde siempre se muestra sensual: “¿Te harías un OnlyFans?”, contó Morena que le preguntaron desde la caja de preguntas de Instagram.

“OnlyFans deja mucha plata a muchas chicas, pero hay que tener huevos u ovarios para poder hacerlo… capaz que yo no”, respondió honesta en sus historias.

El tema está en tendencia desde que Candelaria Tinelli, la mediática hija del conductor de televisión Marcelo Tinelli, tomó la decisión de crear su propia página de OnlyFans, una plataforma que deja a sus usuarios subir fotos con contenido adulto a cambio de ciertas interacciones con quienes se suscriben a sus espacios.

Candelaria Tinelli en su Instagram. Foto: Instagram/candelariatinelli



OnlyFans no es el único lugar donde las famosas piensan en publicar su contenido erótico: Divas Play es una plataforma que desde el 2018 permite a sus usuarios a intercambiar fotografías o videos eróticos y de sexo explícito por una suma de dinero.

Y aunque todo el contenido generado suele ser autogestivo, personas famosas como Florencia Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero, Celeste Muriega, Mariana Diarco, Johana Villafañe y Christian Sancho montan producciones importantes. En esta plataforma, los influencers toman el nombre de webstars, quienes definen su valor en dólares y se llevan cierto porcentaje dependiendo la cantidad de seguidores que tengan su perfil.

Florencia Peña no tiene miedo de mostrar su cuerpo a sus suscriptores. Foto: NA.

“Vas a poder subir y bajar tu contenido cuando quieras. Es tu canal, son tus seguidores. No hay muchas reglas de qué podés subir y qué no dentro de las normas básicas del buen gusto”, especifican en la plataforma.

A diferencia de otras redes sociales adultas, en Divas Play no hay chats para intercambiar mensajes con los webstars, una característica que también les atrae a las personas de la farándula que disfrutan de publicar su cuerpo y, porqué no, aprovechar su cantidad de fans.