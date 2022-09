Docente maltrata a sus alumnos en Lobos. Foto: NA.

Estudiantes de segundo año de secundaria de la Escuela n°1 de Lobos filmaron a su docente de arte en un nuevo episodio de maltratos hacia ellos.

En esta oportunidad se puede oír cuando ella les manifiesta su poca capacidad para manejar un pincel: “Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”.

Con tono elevado y nerviosa continuó maltratando a los menores: “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”.

Como era de esperarse el video se difundió rápidamente y generó enojo por parte de los familiares de los chicos que actuaron de inmediato para que la institución tome decisiones respectivas con la profesora: “Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron”, sostuvo una madre.

En una reunión los padres solicitaron que la profesora sea separada de su cargo. Pero de manera inesperada recibieron una insólita respuesta del director del colegio en donde sostuvo que los estuvieron mal fueron los alumnos al haberla grabado: “No pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias”.

Según se pudo corroborar ante la divulgación del vídeo a diversos medios, los directivos de la Escuela n°1 de Lobos decidieron separarla de su cargo y se le asignaron tareas administrativas para que no esté en contacto con los menores.