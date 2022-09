Carne. Foto: NA.

La ciudad holandesa de Haarlem, al oeste de Amsterdam, se podría convertir en la primera del mundo en prohibir los anuncios de carne en espacios públicos. El objetivo es reducir el consumo y a partir de esto, disminuir el impacto negativo en el medioambiente que tiene la ganadería.

Es una primicia mundial, ya que, ninguna ciudad en el mundo aplicó una medida de este tipo. Esta nueva reglamentación se va a podría aplicar a partir de 2024, y fue redactada por el partido ecologista neerlandés GroenLink. De aplicarse, la normativa también afectará a otros productos y servicios que se considera que contribuyen a la crisis climática, como los combustibles fósiles.



¿Cómo funciona la normativa?

A partir de 2024, no se podrá hacer publicidad de carnes en espacios públicos. De esta forma, no se permitirán anuncios en pantallas, carteles, micros, ni ningún tipo de formato que sea accesible en la vía pública a los ciudadanos.

La propuesta cuenta ahora con el apoyo del ayuntamiento y Haarlem quiere sentar un precedente. Sin embargo, aún falta analizar viabilidad, lo que significa que ahora el municipio debe averiguar qué se necesita para ejecutar esta moción.

“Será la primera ciudad de Países Bajos, y de hecho de Europa y el mundo, en prohibir los anuncios de carne en espacios públicos”, declaró Ziggy Klazes, una concejala de izquierda ecologista que promovió la medida.

La concejala aseguró que el “ganar dinero alquilando el espacio público a productos que aceleran el calentamiento global” contraviene el espíritu de la política municipal.



Las críticas

Esta decisión, que se va a implementar en la ciudad holandesa de 160.000 habitantes, dividió al gobierno. Politicos en contra de esta nueva medida, aseguran que están censurando a la libertad empresarial y que va a tener consecuencias negativas para todos los productores. “Prohibir los anuncios por motivos políticos es casi dictatorial”, afirman.

“Las autoridades están yendo demasiado lejos al decirle a la gente lo que es mejor para ellos”, declaró un portavoz de la Organización Central del Sector Cárnico. Además, cuestionan la validez legal de esta medida, ya que, aseguran que esta prohibición tiene que ser impugnada porque ataca a la libertad de expresión .



Los efectos negativos

El debate sobre el consumo de carne se escucha cada vez más y comienza a estar en la agenda de gobiernos de todo el mundo. Los efectos negativos de la ganadería y su impacto en el cambio climático, obliga a poner en el centro de atención esta temática.





Los efectos negativos del cambio climático.

La ONU afirma que el ganado genera más del 14% de todos los gases de efecto invernadero producidos por el hombre, incluido el metano. Por otro lado, el informe especializado “El cambio climático y la tierra”, publicado en 2020, en Ginebra, por el IPC, destaca que la disminución del consumo de productos cárnicos puede ayudar a reducir la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero.

Las tasas actuales de calentamiento pondrán a la Tierra en riesgo de cruzar seis “peligrosos” puntos de no retorno climáticos, según un nuevo análisis. Los puntos son los siguientes:

El colapso de la capa de hielo de Groenlandia.

El colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental.

El colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte.

Extinción de arrecifes de corales en latitudes bajas.

Derretimiento repentino del permafrost (capa de suelo permanentemente congelado) en las regiones del norte.

Pérdida abrupta de hielo marino en el mar de Barents.



El autor principal del estudio, David Armstrong McKay, del Centro de Resiliencia de Estocolmo, la Universidad de Exeter y la Comisión de la Tierra, dijo que ya se están viendo señales de desestabilización en las regiones polares, y que este es el paso que precede al colapso de sistema.