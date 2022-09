Byron Castillo contra la Selección Argentina. Foto: Reuters.

El selecciona chileno no se da por vencido. Este jueves, se llevó a cabo una conferencia virtual en el caso del futbolista ecuatoriano Byron David Castillo Segura. Desde Chile, afirman que el jugador nació en Colombia, por lo cual no debió haber disputado ninguno de los ocho partidos que jugó el seleccionado del entrenador argentino Gustavo Alfaro en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. FIFA, ente organizador del evento, deberá tomar una decisión en los próximos 20 días.

En la cita virtual, estuvieron presentes delegados de las selecciones de Ecuador, Chile y Perú, que también podría verse beneficiado en un posible fallo en contra del combinado ecuatoriano. Por su parte, Byron Castillo, el futbolista en cuestión, no estuvo presente.

La postura de Chile frente a esta coyuntura es clara: Byron Castillo es colombiano y, por lo tanto, no debió haber sido citado nunca por el técnico Alfaro. Además, los chilenos reclaman que le den por ganado los dos enfrentamientos que tuvieron ambos seleccionados en las Eliminatorias. De esta manera, La Roja sumaría los puntos necesarios para participar de la cita mundialista. Para validar sus argumentos, presentaron audios en los cuales Castillo reconoce ser colombiano y no ecuatoriano.

Byron Castillo, el jugador de la polémica en Ecuador. Foto: NA.

Por su parte, el seleccionado ecuatoriano insiste con dos fallos de la propia Justicia de su país que ratifican que el defensor de 23 años tiene nacionalidad ecuatoriana, por lo que no debería existir ninguna disputa legal.



¿Perú con chances?

En las últimas horas, Perú también se sumó a la discusión ya que, en caso de que la FIFA le dé la razón a Chile y castigue a Ecuador con la quita de los puntos obtenidos en los ocho partidos que jugó Byron Castillo (sin darle los puntos a nadie), el seleccionado dirigido por el argentino Ricardo Gareca, se quedaría con el último boleto del Mundial a Qatar 2022.

Ahora, FIFA tendrá 20 días para emitir un nuevo fallo, aunque algunos portales señalan que, debido a que el Mundial inicia el 20 de noviembre, éste podría conocerse en un período menor a 15 días. Igualmente, esto no será definitorio ya que cualquiera de las partes puede apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).