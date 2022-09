Alfred, el bot que llega para transcribir audios de WhatsApp. Foto: archivo Google.

Las arduos minutos desgrabando notas de voz a texto parecen tener una solución. TranscriptorZ, desarrolló un ‘bot’, capaz de transcribir sonidos de WhatsApp a texto con solo grabar un audio en el chat del contacto.

Esta novedosa función es compatible con audios en lenguaje español, inglés, francés y alemán. Está disponible para dispositivos Android y iOS, y no es necesario instalar ningún tipo de aplicación o extensión para usarlo en el celular.

En la aplicación de WhatsApp, se puede utilizar el método llamado ‘Alfred The Transcriber’. ¿Quién es Alfred? Alfred es un bot hecho para la aplicación de mensajería instantánea cuya única función es convertir los mensajes de voz en texto. Para que esto funcione, solo hay que agendar el siguiente número a tu lista de contactos: +14156809230. Se puede agendar con cualquier tipo de nombre.



Pasos a seguir

Una vez guardado el contacto, será hora de abrir la conversación donde se recibió la nota de voz, seleccionar el archivo y proporcionar la opción de reenvío al contacto del bot, el cual se encargará de transcribir el audio.

En primera instancia, este enviará un mensaje automático diciendo “Alfred is typing”, en español “Alfred está escribiendo”. Luego de unos segundos, enviará la transcripción completa del mensaje. Vale aclarar que los audios deben tener un límite de 60 segundos. En caso de pasarse, el usuario recibirá un mensaje donde se le recordará el margen del tiempo.



Su efectividad

Es recomendable una buena pronunciación de las palabras y lenta velocidad del habla, porque sino el bot puede llegar a confundir las mismas y no entenderlas a la perfección. Sin embargo, puede ser una herramiento muy útil para salir de los apuros en diferentes circunstancias.