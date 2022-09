Gabriel Carrizo, detenido por atentado contra CFK. Foto: NA.

Este miércoles fue detenido un joven en el marco de las investigaciones por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo, quien tiene 27 años de edad. Carrizo se suma a la lista de otros detenidos que también están involucrados en los planes de magnicidio llevados a cabo contra la vicepresidenta.

El joven declaró como último domicilio -muy precario- a uno que se ubica en calle Ángel Pache, cerca de la Base Militar de Morón. Carrizo llegó a trabajar en una casa de comidas rápidas, algo que sucedió en el año 2014, y luego lo hizo en una firma de artefactos de ventilación, un puesto de trabajo que abandonó en el año 2016.

Desde ese momento no tuvo un empleo en blanco registrado. Fue a partir de allí, cuando se propuso tener un emprendimiento propio por la venta de copos de azúcar.

Carrizo está sindicado como el jefe de “la banda de los copitos” y quedó detenido por expreso pedido de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Se trata del cuarto detenido por el intento de magnicidio contra la ex presidenta, junto a Fernando André Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz, una amiga de ella.



Nuevas pruebas

La magistrada tomó la decisión a partir de nuevas pruebas encontradas y aportadas a la investigación, que se relacionan con hallazgos en el peritaje del teléfono celular de Carrizo. El nuevo apresado fue traslado a los tribunales de Comodoro Py 2002, a disposición de la jueza. El pasado 5 de septiembre había declarado como testigo, después de la detención de Uliarte, pero se le incautó el teléfono celular para ser periciado.

El 2 de septiembre, el día posterior al ataque, encabezó junto a la novia de Sabag Montiel y el resto de su grupo un móvil en el canal Telefé para decir que no tenían nada que ver con el intento de asesinato. También estaban Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo. Carrizo se había presentado en su declaración testimonial como jefe del grupo porque era el dueño de la garrafa que alimentaba la máquina de hacer copos de azúcar. Este miércoles le avisaron desde el juzgado que podía pasar a buscarlo y cuando lo hizo por el tercer piso de tribunales le dijeron “queda detenido”.

Fuentes oficiales revelaron que en el peritaje del aparato aparecieron elementos concretos que lo vinculan con el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Justamente Carrizo fue el que puso en su estado de WhatsApp, un rato después del ataque a la vicepresidenta: “¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!”.

“El Gobierno es vulnerable, y espero que les quede claro… Nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la Nación Argentina”, añadió en el mensaje.

Carrizo fue trasladado desde Comodoro Py hasta un lugar de detención y si no llega a designar un abogado particular, podría ser representado por la defensa oficial, de cara a su indagatoria, que será dentro de las próximas 48 horas. En ese caso, el primero de los convocados será Juan Martín Hermida, que ya representa a Sabag Montiel.