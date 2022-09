Dólares. Foto: NA.

Una jubilada de 79 años fue estafada en Mendoza y le robaron 14 mil dólares. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y utilizaron la modalidad del “cuento del tio”.

La estafa comenzó cuando la víctima se encontraba en el Banco Nación, en la calle Yrigoyen y Avellaneda, donde se le acercaron dos mujeres. Allí, comenzaron a dialogar con ella, afirmando que tenían el boleto ganador del Telekino.

Estas últimas le dijeron que necesitaban venderlo porque eran venezolanas y no lo iban a poder cobrar, por lo que la jubilada las invitó a su casa y les ofreció guardar el boleto. Allí, fueron hacia la calle Paula Sarmiento N° 185, Torre N° 3 del departamento de San Rafael, al sur de la provincia.

Una vez en la vivienda, una de las mujeres simuló guardar el ticket y le sustrajo a la víctima la suma de 14 mil dólares dejando en su lugar una bolsa de tela con papeles de diario con forma de billetes. Cuando quedó sola, la jubilada se dio cuenta de la sustracción y dio aviso urgente al 911. Aún no hay detenidos ni personas identificadas.



Modalidad de estafa recurrrente

No es la primera vez que ocurre un hecho semejante: en abril de este año, una jubilada de 83 años de la ciudad de Pehuajó fue víctima del engaño conocido como “cuento del tío”: perdió 20.000 dólares y 50.000 pesos.

La estafa, la cometió un hombre que se presentó amablemente en su domicilio de la avenida Sastre al 800, se ganó su confianza y en menos de media hora logró que ella le entregara todos sus ahorros.

Al darse cuenta de la estafa, la jubilada contó a la Policía que un desconocido se presentó en la casa y mediante un artilugio del que no dio demasiados detalles, se apoderó de la millonaria suma, para luego retirarse en forma amigable.