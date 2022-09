El festejo agónico de Boca ante Lanús. Foto: NA.

La derrota 3 a 0 ante Patronato, en Paraná, por la decimoprimera fecha de la Liga Profesional de Fútbol parecía indicar que este no era el campeonato de Boca. Si bien se repuso con una victoria ante Platense como local, después acumuló dos empates consecutivos contra Racing y Rosario que lo alejaron aún más de la cima del torneo. Sin embargo, a partir de la decimoquinta fecha, el Xeneize renació y sumó cinco triunfos consecutivos que, de momento, lo ubican como el máximo líder del fútbol argentino.

Sin mucho brillo, pero eficaz, de la mano del entrenador Hugo Ibarra, los hinchas de Boca se volvieron a ilusionar con la inclusión de una nueva estrella en su escudo. El triunfo agónico en Florencio Varela vs. Defensa y Justicia fue el origen de su renacimiento. El gol de Luis Vázquez, a los 92 minutos, decretó la primera victoria la seguidilla Xeneize.

Después de reencontrarse con el triunfo, Boca recibió en La Bombonera al puntero Atlético Tucumán, un partido que marcó un antes y un después. El Club de la Rivera había comenzado perdiendo, pero apareció la sorpresiva figura del juvenil Luca Langoni, para convertir un doblete y ganarle por 2 a 1 al Decano, quien solamente había perdido una sola vez en todo el campeonato.

Luca Langoni, figura ante Atlético Tucumán. Foto: NA.

En un buen contexto futbolístico, Ibarra perdió en el camino a una de sus figuras, Sebastián Villa, que debió ser operado por un dolor en los meniscos de su rodilla derecha. Frente a esta adversidad, el técnico Xeneize tuvo buen ojo y depositó su confianza en el retorno de Norberto Briasco, autor de unos de los goles en la victoria 2 a 1 frente a Colón, en Santa Fe. Tocado por la varita, otra vez Langoni, le dio los tres puntos a Boca.

En la decimoctava fecha llegó el Superclásico. Darío Benedetto se encontraba en un desierto de goles, pero los goleadores aparecen en los partidos claves… y así fue. El Pipa se vistió de superhéroe tras su gol ante River, en La Bombonera. Sin embargo, eso no iba a ser todo para el delantero. Frente a Lanús, Darío ingresó en el segundo tiempo y volvió a anotar para darle otro triunfo agónico al equipo de Ibarra, que lo llevó a la cima de la Liga Profesional de Fútbol; Benedetto y Boca renacieron de la mano.

Benedetto, la figura del Superclásico. Foto: NA.



Las futuras piedras en el camino de Boca

Mirando a todos desde arriba con 35 puntos, el Xeneize tiene por delante ocho obstáculos en su recta final al título. En el horizonte más cercano aparece el Huracán de Diego Dabove, tercero en la tabla de posiciones a dos puntos de Boca. En la fecha 21, el equipo de Ibarra viajará a Mendoza para medirse ante Godoy Cruz, quinto del campeonato con 32 unidades.

En la jornada 22, Boca recibirá como local a Vélez, inmerso en una crisis futbolística después su eliminación en Copa Libertadores ante Flamengo y haber conseguido tan solo un triunfo en todo el campeonato. Luego, tendrá otro partido difícil, visitará La Plata para enfrentarse a Gimnasia, el equipo de Néstor Gorosito, cuarto de la tabla.

Hugo Ibarra, el técnico que le cambió la cara a Boca. Foto: NA.

En la fecha 24, el conjunto de Ibarra será local de Aldosivi, en el estadio Alberto J. Armando. El Tiburón marplatense marcha anteúltimo. Después tendrá dos fechas consecutivas como visitante: contra Sarmiento y Newell’s. En la última fecha, Boca será local de Independiente y, dependiendo de muchos resultados, podría dar la vuelta en su cancha ante su gente.

De estar décimo y sin ilusiones, el Boca de Hugo Ibarra consiguió cinco victorias que lo posicionaron en lo más alta de la tabla de posiciones. El gol vital de Vázquez, el resurgimiento de Langoni y el renacimiento de Benedetto fueron algunas de las claves del conjunto del Negro, quien le devolvió la ilusión al pueblo Xeneize que, se la pasa de asado tras asado, después de cada victoria, según su mayor ídolo, Juan Román Riquelme.