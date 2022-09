Shakira podría tomar acciones legales. Foto: Canal 1 Colombia – NA.

Óscar Galeano, el joven colombiano que dice estar totalmente convencido de que sus padres son Shakira y el actor Santiago Alarcón, reveló cómo se enteró de la situación.

El joven afirma que los artistas lo abandonaron de muy pequeño porque no tenían la edad suficiente para criarlo. Después de que su historia tomara notoriedad en las redes sociales, habló en un programa de TV y contó su grave estado de salud, además del “calvario” que vive con el que cree su padre.

En el programa “Lo sé todo” de Canal 1 Colombia, Galeano dijo que a sus cuatro años descubrió que la cantante y el actor eran sus papás. “Tengo un recuerdo de él (Alarcón), que fue con cuatro amigos a buscarme y nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie “El man es Germán” mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, dijo Óscar.



.

El supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón. Video: Canal 1.



El grave estado de salud

El supuesto hijo de Shakira contó en la misma nota que tiene un problema de salud muy delicado, pero nunca dijo cuál. Al parecer, esto hace la justificación de haber pedido un resarcimiento de 200 mil dólares, porque pronto tiene que volver a Canadá para empezar un tratamiento.

Al finalizar la nota, negó tener problemas psicológicos ni trastornos psiquiátricos “por haber sido abandonado”, y denunció públicamente que su supuesto papá lo amenzó de muerte si seguía contando la historia.

“¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, concluyó.