Elton y la nutricionista. Foto: Instagram/eltonjantjies.

El escándalo sexual entre Elton Antjies, figura de los Sprinboks, y la nutricionista del plantel Zeenat Simjee en Buenos Aires ahora sumó una nueva página. Se trata de los detalles que hicieron destapar este triángulo amoroso.

Cuentas sin pagar, quejas en un hotel y un matrimonio en jaque son los ingredientes de esta novela.



¿Qué pasó entre la nutricionista y el rugbier?

El encuentro sexual sucedió en un hotel de Buenos Aires, donde la delegación sudafricana se encontraba a la espera de disputar el partido contra Los Pumas, en el marco por el torneo que reúne a los equipos más importantes del hemisferio Sur.

Tras desatarse el escándalo, fueron obligados a dejar nuestros país y volver a Sudáfrica. Pero no es todo, ahora se conoció que hay un historial en la pareja y que ya habían sido vistos en el país africano.

La pareja se hospedó en hotel y terminaron desatando la furia de los demás huéspedes por los ruidos.



Escándalo por no pagar

La prensa de Sudáfrica se refirió a esta situación al relatar: “A la mañana siguiente, el chico malo del rugby salió de la casa de huéspedes sin pagar su cuenta de 4.000 rands (unos 230 dólares), antes de registrarse en otra casa de huéspedes donde generó una cuenta de 26.000 rands (alrededor de 1.500 dólares), de los cuales, según los informes, solo pagó 5.000 rands (USD 285)”.

Esto no le gustó a la administración del apartamento y rápidamente se lo hicieron saber a la Federación Sudafricana de Rugby, y además dejaron trascender que el deportista sí había gastado fortuna en “champán caro, flores, tratamientos de spa y cenas a la luz de las velas”.



Escándalo en los Springboks: Elton Jantjies y su familia. Foto: NA.



La palabra de Iva Jantjies, esposa de Elton

La modelo habló en News24 y se refirió a los hechos. “Hemos estado juntos desde 2014 y tuvimos nuestros altibajos como cualquier otra pareja. Siempre he estado allí para apoyarlo en los buenos y malos momentos, y todavía lo estoy. Cuando nos conocimos, él ni siquiera era parte del equipo Bok. Trabajamos muy duro para que él lograra sus metas y sueños. Yo sacrifiqué muchas cosas, incluida mi carrera y mis sueños”, comentó.

Cuando le preguntaron sobre el impacto del escándalo, dijo: “Todavía tengo por Elton sin importar lo que pase a partir de aquí, pero probablemente no siga involucrada con él”.



Qué dijo el presidente de la Unión de Rugby de Sudáfrica, Mark Alexander

“Tenemos reglas de equipo muy estrictas y el equipo directivo se ocupará del problema. No quiero profundizar en la vida personal de nadie porque toda la información es rumores en este momento. Todavía son solo chismes. Si las personas son tan serias sobre lo que sucedió, deberían dejar constancia de lo que saben”, expresó sobre el tema.