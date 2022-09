Aviones de Aerolíneas Argentina. Foto: NA.

En las últimas horas una serie de conversaciones bastante particulares salieron a la luz. Se trata de tripulaciones de tres aviones diferentes de Aerolíneas Argentina, hablando en conjunto con la torre de control y mientras sobrevolaban la zona de Choele-Choel, en la provincia de Río Negro.

Según el audio, las tres tripulaciones vieron desde su posición dos objetos iluminados y extraños que ascendían sobre el horizonte, bajaban, aparecían y desaparecían. Cuando esto aparece extrañamente en el cielo, se lo califica como OVNI (objetos voladores no identificados).



Ovnis en Bariloche. Video: Twitter/Rivadavia360.



En las charlas verificadas por Aerolíneas Argentinas, se oyen pilotos sorprendidos y hablando entre un avión y otro, sobre si estaban viendo el mismo suceso. Y así fue, las tres aeronaves podían ver estos objetos de la naturaleza desconocida.

“Aparecen arriba del horizonte, suben un poco y después desaparecen”, se lo escucha a uno de los pilotos. “Nosotros también lo vimos, que venimos detrás de ustedes, tres veces apareció y desapareció y no tiene pinta de avión”, dicen desde otro avión.

“¿Vimos el OVNI de Polanco?”, preguntó un conductor, y su colega respondió: “Estaba a punto de preguntar lo mismo”. La referencia “Polanco” es por el expiloto Jorge Polanco, que en el año 1995, dijo que un OVNI lo siguió por 17 minutos en la ruta por la que viajaban estos aviones.



Explicaciones del hecho

Según Luis Burgos, presidente de la Fundación Argentina de Ovniología, podrían ser dos teorías: se podrían haber topado con algún satélite o que se trate de un fenómeno llamado “lucérnaga”.

“En nuestros trabajos de campo hemos detectado unas luces intermitentes que tienen comportamientos extraños, no afirmamos que se trate de naves extraterrestres, simplemente son luces que ya hemos visto y que por el momento no tienen una explicación científica”, explicó Burgos.

Sobre el fenómeno denominado “luciérnaga” o “luci” dijo: “Son destellos que aparecen en el cielo, que se prenden y se apagan, a veces de forma estática, a veces de forma errática o aleatoria, y hasta rectilínea, como si se tratase de un satélite. En ocasiones hasta hemos visto 2 o 3 juntos en el cielo”

“Nosotros estamos en contra de los dichos que afirman que estos objetos persiguieron a los aviones, porque en los audios se puede escuchar que es algo que ven en el horizonte y en ningún momento se dice que los objetos entraron en contacto o persiguieron a los aviones”, enfatizó Luis.