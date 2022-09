Roger Federer anunció el fin de su carrera como profesional, cosechando 20 Grand Slam, 103 titulos y 1251 partidos ganados. Números que tan solo otros dos tenistas pudieron igualar, llamados Rafael Nadal y Novak Djokovic.

No fue un fuera de serie, fue la representación del tenis en un cuerpo humano. Pese a la tristeza, los fanáticos lo recordarán con una gran sonrisa en la cara y lágrimas de felicidad, sobre todo al momento de ver los grandes puntos que fue dejando entre tanta gloria.

Siempre lograba sorprender, sobre todo en los grandes enfrentamientos frente a Rafa, Nole, Andy Murray, Juan Martín del Potro y un sin fin de tenista de renombre. No importa quien estaba en frente, su revés transmitía elegancia y sobrepasaba la potencia del rival, con delicadez y un talento inigualable. Ese talento con el que pocos nacieron y aún menos personas aprovecharon.

TennisTV, la reconocida plataforma de streaming online de partidos, publicó un compilado con los 10 mejores puntos que dejó Roger Federer en sus 24 años de trayectoria.

A talent like no other!

On his 41st birthday, presenting 10 @rogerfederer shots that defied science… pic.twitter.com/JC0unOqvXN

— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2022