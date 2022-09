El Superclásico dejó mucho para ver tras los 90 minutos: la actualidad de River Plate, la remontada de Boca en el campeonato, el gol de Darío Benedetto, la lesión de Rodrigo Aliendro y la expulsión de Marcos Rojo. Si bien esto ya es una gran cantidad situaciones a tener en cuenta, al parecer aún hay más.

Pese a la victoria, uno de los dirigidos por Hugo Ibarra habría sufrido un duro “golpe anímico” tras el encuentro por no haber formado parte del once inicial y por no haber disputado minutos siquiera en el complemento. El jugador sería Oscar Romero, quien no mostró su mejor nivel ante Lanús.

Según informaron en TyC Sports, el paraguayo “quedó golpeado anímicamente tras la decisión de Hugo Ibarra de marginarlo del once inicial del Superclásico frente a River”. Además, fue peor cuando no ingresó en el segundo tiempo.

Esto pudo notarse en La Fortaleza, donde erró una jugada clave en la primera parte. Como si fuera poco, fue sustituido en el segundo tiempo y en su lugar entró Maxi Zalazar, quien hizo su debut en Primera. ¿Peligra su continuidad en Boca?