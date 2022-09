Wos y Vetusta Morla. Foto: Prensa.

En medio de su gira por Europa, WOS sorprendió al público español al subirse al escenario del Estadio Metropolitano de Madrid invitado por Vetusta Morla: con un freestyle en vivo, se sumó a Consejo de sabios uno de los clásicos del repertorio de la popular banda española.

Esa canción, grabada en vivo, está disponible desde este jueves en todas las plataformas digitales en formato audio y video, dirigida por el realizador audiovisual Javier Trías.

Vetusta Morla presentó frente a 35,000 personas su último disco, Cable a Tierra, publicado en noviembre de 2021. Para llevarlo a escena la banda se rodeó de una orquesta folclórica residente: un elenco de ocho artistas procedentes de dos formaciones renovadoras de la música tradicional, la palentina El Naán y la gallega Aliboria. WOS apareció en escena con su freestyle en vivo, haciendo referencia al conflicto bélico en Europa, que en ese momento atravesaba su día 121:

Cuando parece que todo nos aterra,

cuando parece que la paz gana con la guerra

la música nos salva, nos hace de cable a tierra.

Hay que encontrar la manera,

el amor está en el aire, que lo agarre cualquiera.

No hay divisiones, colores ni banderas,

se sabe que el amor no entiende nada de fronteras.



La historia del hit que compartieron

Consejo de Sabios es una de las canciones más relevantes de Mismo Sitio, Distinto Lugar y de la trayectoria de Vetusta Morla. Nominada en 2018 al Latin Grammy como mejor canción alternativa, cuenta con más de 17 Millones de reproducciones en Youtube y más de 18 Millones de reproducciones en Spotify. Consejo de Sabios se reinterpreta ahora en 2022 en la plenitud del directo ofrecido por Vetusta Morla en el Estadio Metropolitano de Madrid con la magistral colaboración de freestyle en vivo del rapero WOS.

La banda habla de “una canción para un nuevo comienzo, una vez hayan caído nuestros mitos y creencias sagradas”. Con este proyecto, Vetusta Morla continúa la senda de colaboraciones con grandes artistas latinoamericanos que han marcado su recorrido profesional desde los inicios: Zoé, Carla Morrison, Eduardo Cabra o Jenny and the Mexicats.