Andrés Larroque. Foto: Telam.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, apoyó la idea de que haya una conversación entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Tras la fallida convocatoria del oficialismo a la oposición para participar de una misa luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner, Laroque aseguró que el diálogo tiene que ser sincero y no superficial.

“Yo creo que eso es imprescindible, siempre partiendo de la base de que el primer diálogo de cualquier dirigencia se tiene que dar con sus representados. Y creo que cumpliendo esa parte del contrato social, obviamente, también es importante que lo hagan todos los sectores del espectro político y aquellos que lo trascienden”, explicó.



Las declaraciones

Durante una entrevista que brindó a Radio Con Vos, el funcionario bonaerense y uno de los máximos referentes de La Cámpora, remarcó que “cuando se llega a una situación de la magnitud de lo ocurrido con Cristina, todo se tiene que subordinar a poder recuperar algún cauce de normalidad, y no es bueno relativizar, minimizar o tratar de cambiar el sentido de lo que ocurrió”.

“Yo creo que es importante que podamos generar los ámbitos, los espacios y los mecanismos, siempre y cuando, por supuesto, el diálogo sea sincero y no una cuestión superficial, o que sea para buscar una foto o tranquilizar conciencias y que todo siga como venía hasta ahora”, aclaró.

Al respecto, el “Cuervo” remarcó que, “más allá de los nombres propios”, es “muy necesario ponderar” que el ataque a la vicepresidenta “ha traspasado un límite” y destacó que, si bien “la democracia, naturalmente, alberga tensiones y disputas”, las mismas “deben ser resueltas en su seno y a través de los mecanismos establecidos por la Constitución”.