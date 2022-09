Sebastián Villa. Foto: NA.

Este viernes se confirmó la suspensión del juicio a Sebastián Villa por la denuncia de violencia de género que su expareja, Daniela Cortés, presentada en 2020. El proceso judicial debía llevarse a cabo entre el 19 y 21 de septiembre.

Martín Apolo, abogado del futbolista colombiano, afirmó que el juicio se hará en otra fecha que todavía no tiene confirmación, debido a que la Justicia dio lugar a un pedido que hizo el jurista para que Cortés se realice una nueva pericia psicológica.

El futbolista de Boca, una de las figuras del conjunto Xeneize en el torneo, actualmente se encuentra recuperándose de una lesión en los meniscos, después de su operación que lo llevó a perderse el Superclásico. Además de este causa, Villa deberá afrontar unas pericias por un juicio más reciente de este año, en el cual está siendo acusado de abuso sexual.



Villa y Cortés. Foto: archivo Diario 26.



La denuncia de Cortés a Villa

El 28 de abril de 2020, Sebastián Villa fue denunciado penalmente de violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés. En aquel entonces, la mujer difundió imágenes de la agresión del futbolista a través de las redes sociales.

Fernando Burlando, abogado de la víctima, detalló: “Se lo acusa de amenazas, violencia de género, lesiones y se pidió una restricción de acercamiento”.

Inmerso en ese contexto, Boca había marginado al futbolista colombiano hasta esclarecer el hecho. Sin embargo, con el paso del tiempo lo reintegró al plantel del primer equipo y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Sebastián Battaglia y, el ahora actual técnico, Hugo Ibarra.

La segunda denuncia en contra del futbolista

En mayo de este año, el colombiano fue denunciado penalmente en los Tribunales de Lomas de Zamora, por parte de otra mujer, quien aseguró que en 2021 sufrió violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por parte del futbolista Xeneize.

En las últimas horas trascendieron nuevo audios que comprometen todavía más a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual. En las grabaciones reveladas por Telenoche, se lo escucha al colombiano intentando llegar a acuerdo con Rocío Tamara, la joven denunciante, para que ella no recurra a la Justicia.

“Supuestamente cerramos, ¿Hicimos un trato, no? ¿Usted es una mujer de palabra? Yo soy un hombre de palabra”, manifiesta Villa en el audio filtrado que tiene la Justicia en su contra.