Chayanne reapareció con cara nueva ¡Y las redes no lo perdonaron!

Chayanne bancó a su hijo en medio del escándalo por el video sexual

“Estamos muy orgullosos de ti, te amamos”, expresó Chayanne allá por noviembre de 2016 desde su cuenta de Instagram al referirse por primera vez al material íntimo de su hijo Lorenzo Valentino Figueroa que se filtró en la web.

“No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente. Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja”, expresó Lorenzo en un comunicado desde la cuenta oficial de su padre.

“Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando”, termina el texto.

Esa fue la primera vez que Chayanne, siempre de perfil bajo, se refirió a aquel escándalo que trascendió por aquel entonces y se hizo viral.

La hija de Chayanne sorprende con su belleza en redes sociales

Isadora Figueroa es la hija del cantante Chayanne y de la exmodelo Marilisa Maronesse. Con tan solo 21 años la joven latina ha demostrado que ha heredado los talentos de padres, tanto en la música como así también en el modelaje. Es por eso que cada vez que realiza una publicación en redes sociales sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

Hace algunas horas, en su cuenta de Instagram, la hija de Chayanne realizó una publicación donde no solo deslumbró a sus fans con su belleza sino que también realizó una revelación acerca de una canción suya. En la primera imagen se puede ver a Isadora lucir un vestido de fiesta desde el estudio de grabación.

Junto a la mencionada fotografía Isadora Figueroa compartió otras dos que revelaron un importante dato sobre su carrera. En las capturas se puede ver la letra de un tema musical que escribió la hija del cantante puertorriqueño. La misma fue escrita el 14 de mayo de 2009.

La letra que se puede leer de la mencionada canción que escribió la hija de Chayanne dice así: “Come on baby I whant you to see me. I’m not that kind of you see on TV. Baby that’s not me you see. Don`t worry that’s not me. Baby that’s not me you could see that on TV. But that’s not me” (Vamos, cariño, quiero que me veas. No soy el tipo de persona que ves en la televisión. Nena, ese no soy yo, ves. No te preocupes, ese no soy yo. Nena, ese no soy yo, podrías verlo en la televisión. Pero ese no soy yo).

La hija de Chayanne anunció que debutó oficialmente en la música: “Les tengo una noticia increíble que llevo todo el fin de semana tratando de anunciar pero no he tenido el tiempo y es que la canción que compuse con Jorge Luis Chacin y Fiorella Siso finalmente salió el viernes. Fiorella la canta y su voz te lo juro, te hipnotiza”.