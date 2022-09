Byron Castillo contra Chile. Foto: Reuters.

Chile no baja los brazos. Después de la negativa de este viernes por parte de la FIFA (ente organizador del evento mundialista), Eduardo Carlezzo, el abogado brasileño que representa al seleccionado chileno comunicó que apelarán al TAS, en última instancia, para mantener firme su postura en el caso de Byron Castillo. Desde Chile sostienen que el futbolista es colombiano y que no nació en la fecha que indica su documento de identidad.

En una entrevista con el portal La Tercera, el letrado expresó indignado: “Día triste para el fútbol y para el juego limpio. El mensaje es claro: se permite hacer trampa. Nunca he visto en toda mi vida como abogado una injusticia como esta. Hay una enorme cantidad de documentos que, por sí solos, prueban sin ninguna duda que el jugador nació en Colombia”.

Y continuó con su descargo Carlezzo: “El jugador bromeó con el sistema al no asistir a una audiencia y nada de eso produjo ningún efecto. ¿Qué más se necesita? Claramente parece que cualquier cosa que podamos presentar no sería suficiente para validar el reclamo. Apelaremos al TAS”.

Byron Castillo contra la Selección Argentina. Foto: Reuters.



La polémica con Castillo

Byron Castillo participó en ocho encuentros de los que disputó el seleccionado ecuatoriano en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Según la postura chilena, el jugador en cuestión habría nacido en Colombia y no tendría 23 años, por lo que nunca debió ser citado por el entrenador argentino Gustavo Alfaro. En caso de quitarle todos los puntos a Ecuador, La Roja quedaría en la cuarta plaza y entraría a la próxima cita mundialista.

En los próximos días se harán las presentaciones pertinentes, también se le dará tiempo a Ecuador a defenderse con sus pruebas y, luego, el tribunal ubicado en Suiza emitirá un fallo que será determinante. El reloj juega en contra de Chile porque el Mundial comienza el 20 de noviembre, justamente con el partido entre Qatar y Ecuador. Se preveé que la decisión final sea anunciada varias días antes de esa fecha.



El comunicado oficial de la FIFA

La FIFA confirmó que “tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente, la Comisión de Apelación ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso iniciado contra la Federación Ecuatoriana (FEF)”.